29 yıl önce bugün ilk hizmete girdiğinde kısa mesaj ve cep telefonu görüşmesi ve veri aktarımı gibi imkânlarla gelişen teknoloji zamanla bambaşka noktalara geldi, bugün geldiğimiz aşamada kilometrelerce ötedeki bir tanıdığımızla görüntülü konuşmak basit olarak adlandırılıyor.

Ancak buna rağmen deprem sonrası iletişim sorunu en büyük eleştiri noktası olarak kaldı. Elimizdeki telefonlar 29 yıl öncesine göre çok gelişmiş, üstün özellikleri ile hayat dahi kurtarabilir seviyelere gelse de, hizmet veren operatörlerin yetersizliği, bu gelişimi kullanmamızın önündeki engel olarak kaldı.