Türkiye'de kullanıcıların Instagram'da geçirdiği süre 32 saatin üzerindeydi!

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan Instagram'ın dünyadaki kullanım süresi olarak lideri de Türkiye'ydi. Engellenmesinden sonra ciddi tartışmalarla gündeme gelen uygulamaya halen kullanıcılar girebilmek için farklı yöntemler uygulamaya devam ediyor.

Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı! Haberi Görüntüle

"EN YAKIN ÜLKEDEN 10 SAAT FAZLA KULLANIYORUZ"

2024 yılının başında yapılan istatistikler, Instagram’ın Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformu olduğunu gösteriyor. Kullanıcılar, günlük olarak ortalama 2 saatini Instagram’da geçiriyor. Bu süre, diğer platformlara kıyasla oldukça yüksek.

Türkiye'nin en çok sevilen sosyal medya platformlarından olan Instagram'ın ülkemizdeki her aktif kullanıcısının aylık kullanım süresi ise 32 saat 41 dakika! Bu süre Türkiye'yi takip eden Brezilya'dan tam 10 saat daha fazla. Brezilya 22 saat 27 dakika ile ikinci sırada gelirken, Arjantin 21 saat 24 dakika, Hindistan 19 saat 50 dakika ve Şili ise 19 saat... Japonya ise 2,1 saat ile en düşük kullanım süresine sahip ülke olarak dikkat çekiyor. VPN'LE GİRİLMEYE DEVAM EDİLİYOR Peki Türkiye'de instagram'a giriş bundan böyle yapılamayacak mı? Ülkemizde daha önce de benzer sosyal medya uygulamalarında engellemelerle karşı karşıya olduğumuzda gördüğümüz gibi kullanıcılar farklı şekillerde, daha yavaş olsa da uygulamalara girmeye devam ettiler. Kullanıcılar, VPN gibi yöntemlerle bu engeli aşarak Instagram’a ulaşmaya devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları, platformun sunduğu görsel içerikleri, hikayeleri ve etkileşim imkanlarını kaçırmak istemiyor.