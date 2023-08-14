Türkiye'deki dağlar listesi ve isimleri - Türkiye'deki dağların yerleri, isimleri ve özellikleri
Çevresinde yer alan kara parçalarından ya da karasal bir alandan daha yüksekte konumlanmış olan, farklı bitki örtüsüne ve iklim kuşaklarına da sahip olabilen kütlelere dağ adı verilmektedir. Atmosfere daha yakın olması sebebiyle alçaktaki karalara nazaran daha fazla buzlanabilen dağlar; oluşumlarına göre tektonik ve volkanik olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Ortalama olarak 1141 metrelik bir yükseltiye sahip olan Türkiye de Alp-Himalaya Orojenez sistemi üzerinde yer alan dağlık bir ülke olarak öne çıkmaktadır.
Dağlık bir ülke olan Türkiye’de volkanik, kıvrımlı ve tektonik olmak üzere birçok dağ yer almaktadır. 3. Jeolojik zamanda oluşmaya başlayan Türkiye’deki dağların isimleri nelerdir? Türkiye’deki dağların yerleri nereleridir? İşte, tüm detaylar….
Türkiye’deki Dağların Özellikleri
Genel olarak doğu-batı yönlü uzanan Türkiye’nin dağları, ülkenin yaklaşık olarak üçte ikisini kaplamaktadır. Türkiye’nin üzerine oturduğu araziye oldukça dengeli bir şekilde dağılmış olan bu dağların ilk oluşumu ise Tersiyer adı verilen 3. Jeolojik zamanda başlamıştır.
Çoğunlukla bir sıra halinde ve birbirine paralel olarak uzanan bu dağların yükseklikleri kıyılardan iç kesimlere ve batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır. Ortalama yükseltisi 1141 metre olan Türkiye’de dağlar; kıvrımlı dağlar, kırıklı dağlar ve volkanik dağlar olmak üzere üç farklı şekilde oluşmuşlardır:
Türkiye’deki Dağların Listesi
Türkiye’de kaç tane dağ var sorusuna verilecek cevap 2000’in üzerinde olacaktır. Türkiye’de 5000 metrenin üzerinde 1, 4000 metrenin üzerinde 4, 3000 metrenin üzerinde 274, 2000 metrenin üzerinde ise yaklaşık 2000 binden fazla dağ yer almaktadır.
Türkiye’deki Dağların İsimleri
Türkiye’de; oluşumlarına göre kıvrımlı, kırıklı ve volkanik olmak üzere üç farklı dağ türü olduğundan bahsetmiştik. Şimdi gelin, bu özelliklere sahip olan Türkiye’deki dağların isimleri ve yerleri konusuna birlikte göz atalım:
Kuzey Anadolu Bölgesi Kıvrımlı Dağları: Küre Dağı, Canik Dağı, Kaçkar Dağı, Ilgaz Dağı, Kop Dağı ve Yalnızçam Dağı.
Güney Anadolu Bölgesi Kıvrımlı Dağları: Toros Dağları, Sultan Dağı, Geyik Dağları, Aladağlar, Bolkar dağları ve Bey Dağları.
Doğu Anadolu Bölgesi Kıvrımlı Dağları: Mercan (Munzur) dağları, Bingöl Dağı ve Palandöken Dağı.
İç Anadolu Bölgesi Kıvrımlı Dağları: Elmadağ, Tecer dağları, Sündiken Dağı ve Çamlıbel dağları.
İç Batı Anadolu Kıvrımlı Dağları: Murat Dağı, Sandıklı Dağı ve Simav dağları.
Marmara Bölgesi Kıvrımlı Dağları: Yıldız dağları ve Samanlı dağları.
Ege Bölgesi Kırıklı Dağları: Kaz Dağları, Yunt Dağı, Menteşe Dağları, Madra Dağı ve Menteşe dağları.
Akdeniz Bölgesi Kırıklı Dağları: Nur (Amanos) dağları.
Doğu Anadolu Bölgesi Volkanik Dağları: Ağrı, Süphan, Tendürek ve Nemrut dağları.
İç Anadolu Bölgesi Volkanik Dağları: Hasan, Melendiz, Erciyes, Karadağ ve Karacadağ
Güney Doğu Anadolu Bölgesi Volkanik Dağları: Karacadağ
Ege Bölgesi Volkanik Dağları: Kula kül konileri.