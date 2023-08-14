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        Türkiye'deki dağlar listesi ve isimleri - Türkiye'deki dağların yerleri, isimleri ve özellikleri

        Çevresinde yer alan kara parçalarından ya da karasal bir alandan daha yüksekte konumlanmış olan, farklı bitki örtüsüne ve iklim kuşaklarına da sahip olabilen kütlelere dağ adı verilmektedir. Atmosfere daha yakın olması sebebiyle alçaktaki karalara nazaran daha fazla buzlanabilen dağlar; oluşumlarına göre tektonik ve volkanik olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Ortalama olarak 1141 metrelik bir yükseltiye sahip olan Türkiye de Alp-Himalaya Orojenez sistemi üzerinde yer alan dağlık bir ülke olarak öne çıkmaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 21:38
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        Türkiye'deki dağlar listesi
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        Dağlık bir ülke olan Türkiye’de volkanik, kıvrımlı ve tektonik olmak üzere birçok dağ yer almaktadır. 3. Jeolojik zamanda oluşmaya başlayan Türkiye’deki dağların isimleri nelerdir? Türkiye’deki dağların yerleri nereleridir? İşte, tüm detaylar….

        Türkiye’deki Dağların Özellikleri

        Genel olarak doğu-batı yönlü uzanan Türkiye’nin dağları, ülkenin yaklaşık olarak üçte ikisini kaplamaktadır. Türkiye’nin üzerine oturduğu araziye oldukça dengeli bir şekilde dağılmış olan bu dağların ilk oluşumu ise Tersiyer adı verilen 3. Jeolojik zamanda başlamıştır.

        Çoğunlukla bir sıra halinde ve birbirine paralel olarak uzanan bu dağların yükseklikleri kıyılardan iç kesimlere ve batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır. Ortalama yükseltisi 1141 metre olan Türkiye’de dağlar; kıvrımlı dağlar, kırıklı dağlar ve volkanik dağlar olmak üzere üç farklı şekilde oluşmuşlardır:

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        • Kıvrımlı Dağlar: Levhaların sıkıştırması sonucu, esnek olan tabakaların kıvrılması ve bu kıvrım neticesinde ana hatları belirlenen dağlara kıvrımlı dağlar adı verilmektedir. Okyanusların tabanlarında yer alan tabakaların birbirlerine doğru hareket etmesi ve bu iki levha arasında kalan kısmın sıkışarak yükselmesi sonucu oluşan kıvrımlı dağlar, yeryüzünün en uzun dağlarını da oluşturmaktadırlar.
        • Kırıklı Dağlar: Levhaların sıkıştırması neticesinde kıvrılacak kadar esnek olmayan kısımların kırılması ile oluşan dağlara kırıklı dağlar adı verilmektedir. Levhaların bu hareketi sonrasında kırılan levhanın bir kısmı yükselirken bir kısmı da alçakta kalmaktadır. Kırılma yerlerine fay adının verildiği bu dağ sisteminde çöken yer graben; yükselen kısım ise horst olarak adlandırılmaktadır.
        • Volkanik Dağlar: Yerin altında kızgın ve erimiş magmanın yeryüzüne çıkması sonucu oluşan dağlara volkanik dağlar adı verilmektedir. Volkanik püskürmenin arkasından, arazide biriken lav ve küllerin oluşturduğu bu dağlar, Türkiye’de üçüncü jeolojik dönemde oluşmuştur.

        Türkiye’deki Dağların Listesi

        Türkiye’de kaç tane dağ var sorusuna verilecek cevap 2000’in üzerinde olacaktır. Türkiye’de 5000 metrenin üzerinde 1, 4000 metrenin üzerinde 4, 3000 metrenin üzerinde 274, 2000 metrenin üzerinde ise yaklaşık 2000 binden fazla dağ yer almaktadır.

        Türkiye’deki Dağların İsimleri

        Türkiye’de; oluşumlarına göre kıvrımlı, kırıklı ve volkanik olmak üzere üç farklı dağ türü olduğundan bahsetmiştik. Şimdi gelin, bu özelliklere sahip olan Türkiye’deki dağların isimleri ve yerleri konusuna birlikte göz atalım:

        Türkiye'deki akarsular ve yerleri
        Türkiye'deki akarsular ve yerleri

        Kuzey Anadolu Bölgesi Kıvrımlı Dağları: Küre Dağı, Canik Dağı, Kaçkar Dağı, Ilgaz Dağı, Kop Dağı ve Yalnızçam Dağı.

        Güney Anadolu Bölgesi Kıvrımlı Dağları: Toros Dağları, Sultan Dağı, Geyik Dağları, Aladağlar, Bolkar dağları ve Bey Dağları.

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        Doğu Anadolu Bölgesi Kıvrımlı Dağları: Mercan (Munzur) dağları, Bingöl Dağı ve Palandöken Dağı.

        İç Anadolu Bölgesi Kıvrımlı Dağları: Elmadağ, Tecer dağları, Sündiken Dağı ve Çamlıbel dağları.

        İç Batı Anadolu Kıvrımlı Dağları: Murat Dağı, Sandıklı Dağı ve Simav dağları.

        Marmara Bölgesi Kıvrımlı Dağları: Yıldız dağları ve Samanlı dağları.

        Ege Bölgesi Kırıklı Dağları: Kaz Dağları, Yunt Dağı, Menteşe Dağları, Madra Dağı ve Menteşe dağları.

        Akdeniz Bölgesi Kırıklı Dağları: Nur (Amanos) dağları.

        Doğu Anadolu Bölgesi Volkanik Dağları: Ağrı, Süphan, Tendürek ve Nemrut dağları.

        İç Anadolu Bölgesi Volkanik Dağları: Hasan, Melendiz, Erciyes, Karadağ ve Karacadağ

        Güney Doğu Anadolu Bölgesi Volkanik Dağları: Karacadağ

        Ege Bölgesi Volkanik Dağları: Kula kül konileri.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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