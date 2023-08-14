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        Haberler Gündem Türkiye'deki Akarsular ve Yerleri: Türkiye'de Kaç Tane Akarsu Var, Nereye Dökülür?

        Türkiye'deki akarsular ve yerleri: Türkiye'de kaç tane akarsu var, nereye dökülür?

        Yerin üstünde ya da altında kendilerine ait bir yatak içinde akan ve çoğunlukla tatlı sulardan meydana gelen sulara akarsu adı verilmektedir. Bir eğim boyunca kimi zaman sürekli kimi zaman ise aralıklı olarak akan akarsuların doğduğu ve döküldüğü yerlere akarsu havzası adı verilmektedir. Akış hızları ve aşındırma güçleri de oldukça fazla olan akarsular; içme suyu, balıkçılık ve enerji üretimi gibi alanlarda faydalanılan sular sınıfında yer almaktadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 21:29
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        Türkiye'deki akarsular ve yerleri
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        Türkiye’deki akarsular düzensiz rejimleri, düşük debileri ve ağırlıklı olarak kısa boyları ile dikkat çekmektedir. Akış hızları yüksek olduğu için ciddi birer enerji potansiyeli barındıran Türkiye’deki akarsuların yerleri nerededir? Türkiye’de kaç tane akarsu var? İşte, tüm detaylar…

        Türkiye’deki Akarsular

        Akarsu sayısı bakımında dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Türkiye’deki akarsuların özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

        • Genel olarak rejimleri düzensin olan akarsuların akış hızları ise oldukça yüksektir.
        • Akış hızlarına paralel olarak, hidroelektrik enerji potansiyelleri bulunmaktadır.
        • Türkiye’de yer alan akarsular denge profiline ulaşamadığından, üzerlerinde ulaşım yapmak mümkün değildir.
        • Genellikle boyları kısadır.
        • Türkiye’deki akarsular genellikle; tatlı su balıkçılığı, enerji üretimi ve içme suyu temini gibi alanlarda kullanılmaktadır.

        Türkiye’deki Akarsuların İsimleri

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        Türkiye’de kaç tane akarsu var sorusuna verilecek cevap, 42 olacaktır. Şimdi gelin, Türkiye’nin 7 bölgesine dağılmış olan bu 42 akarsuyun isimlerini birlikte inceleyelim:

        Marmara Bölgesi Akarsuları

        • Meriç (Ergene)
        • Sakarya
        • Susurluk
        • Orhaneli çayı
        • Nilüfer çayı
        • Gönen çayı

        Ege Bölgesi Akarsuları

        • Bakırçay
        • Gediz
        • Büyük Menderes
        • Küçük Menderes

        Akdeniz Bölgesi Akarsuları

        • Dalaman çayı
        • Eşen çayı
        • Manavgat
        • Aksu
        • Köprü
        • Seyhan
        • Ceyhan
        • Asi

        Karadeniz Bölgesi Akarsuları

        • Kızılırmak
        • Yeşilırmak
        • Bartın Çayı
        • Kelkit çayı
        • Filyos
        • Doğankent çayı
        • Çoruh
        • İyidere
        • Fırtına deresi

        İç Anadolu Bölgesi Akarsuları

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        • Çarşamba suyu
        • Porsuk
        • Sakarya
        • Kızılırmak
        • Samantı çayı

        Güney Doğu Anadolu Bölgesi Akarsuları

        • Fırat
        • Dicle

        Doğu Anadolu Bölgesi Akarsuları

        • Fırat
        • Aras
        • Kura
        • Karasu
        • Murat
        • Dicle
        • Arpaçay
        • Zap suyu

        Türkiye’deki Akarsular ve Döküldükleri Yerler

        Türkiye’de yer alan akarsular arasında; kaynağını Türkiye’den alıp yine Türkiye’ye dökülen, kaynağını Türkiye’den alan ancak Türkiye sınırları dışında dökülen ve kaynağını Türkiye dışından alarak Türkiye sınırları içinde dökülen akarsular yer almaktadır.

        Levha hareketleri nedir?
        Levha hareketleri nedir?

        Türkiye’nin 7 bölgesinde yer alan akarsuların döküldükleri yerler ise şu şekildedir:

        Karadeniz’e Dökülen Akarsular:

        Açık bir havzaya sahip olan ve akarsuların denize ulaşabilmesi için geniş alanlara sahip olan Karadeniz Bölgesi’nde denize dökülen akarsular şunlardır:

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        • Sakarya
        • Filyos
        • Bartın
        • Kızılırmak
        • Yeşilırmak
        • Çoruh

        Marmara Denizi’ne Dökülen Akarsular:

        Marmara Bölgesi’nin sahip olduğu yer şekilleri nedeniyle, Marmara Denizi’ne dökülen akarsuların havzaları oldukça dardır ve akarsuların boyları ise diğer akarsulara kıyasla oldukça kısadır. Marmara Denizi’ne dökülen akarsular ise şu şekildedir:

        • Susurluk
        • Gönen

        Ege Denizi’ne Dökülen Akarsular:

        Ege Bölgesi’nde akarsular yeryüzü şekilleri sebebiyle doğu-batı aksında akmaktadırlar ve Ege Denizi’ne dökülen akarsular menderesler oluştururlar. Ege Denizi’ne dökülen akarsular ise şu şekildedir:

        • Bakırçay
        • Gediz
        • Küçük Menderes
        • Büyük Menderes

        Akdeniz’e Dökülen Akarsular

        Akdeniz Bölgesi’nde yer alan akarsular denize ulaşabilmek için dağ sıralarını aşmak zorundadırlar ve bu sebeple bu bölgede denize dökülen akarsuların boyları kısadır. Akdeniz’e dökülen akarsular ise şunlardır:

        • Aksu
        • Göksu
        • Manavgat
        • Dalaman
        • Asi
        • Seyhan
        • Ceyhan

        Tüm bunların dışında Fırat ve Dicle Nehri, Türkiye sınırları içinde doğmuş olmasına rağmen, Türkiye sınırları dışında Basra Körfezi’ne; Aras ve Kura Nehri ise Hazar Denizi’ne dökülmektedir. Bunların yanında Ege Denizi’ne dökülen Meriç Nehri ve Akdeniz’e dökülen Asi Nehri ise kaynağını Türkiye sınırları dışından almaktadır.

        Türkiye Akarsu Haritası

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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