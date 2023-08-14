Türkiye'deki akarsular ve yerleri: Türkiye'de kaç tane akarsu var, nereye dökülür?
Yerin üstünde ya da altında kendilerine ait bir yatak içinde akan ve çoğunlukla tatlı sulardan meydana gelen sulara akarsu adı verilmektedir. Bir eğim boyunca kimi zaman sürekli kimi zaman ise aralıklı olarak akan akarsuların doğduğu ve döküldüğü yerlere akarsu havzası adı verilmektedir. Akış hızları ve aşındırma güçleri de oldukça fazla olan akarsular; içme suyu, balıkçılık ve enerji üretimi gibi alanlarda faydalanılan sular sınıfında yer almaktadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…
Türkiye’deki akarsular düzensiz rejimleri, düşük debileri ve ağırlıklı olarak kısa boyları ile dikkat çekmektedir. Akış hızları yüksek olduğu için ciddi birer enerji potansiyeli barındıran Türkiye’deki akarsuların yerleri nerededir? Türkiye’de kaç tane akarsu var? İşte, tüm detaylar…
Türkiye’deki Akarsular
Akarsu sayısı bakımında dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Türkiye’deki akarsuların özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
Türkiye’deki Akarsuların İsimleri
Türkiye’de kaç tane akarsu var sorusuna verilecek cevap, 42 olacaktır. Şimdi gelin, Türkiye’nin 7 bölgesine dağılmış olan bu 42 akarsuyun isimlerini birlikte inceleyelim:
Marmara Bölgesi Akarsuları
Ege Bölgesi Akarsuları
Akdeniz Bölgesi Akarsuları
Karadeniz Bölgesi Akarsuları
İç Anadolu Bölgesi Akarsuları
Güney Doğu Anadolu Bölgesi Akarsuları
Doğu Anadolu Bölgesi Akarsuları
Türkiye’deki Akarsular ve Döküldükleri Yerler
Türkiye’de yer alan akarsular arasında; kaynağını Türkiye’den alıp yine Türkiye’ye dökülen, kaynağını Türkiye’den alan ancak Türkiye sınırları dışında dökülen ve kaynağını Türkiye dışından alarak Türkiye sınırları içinde dökülen akarsular yer almaktadır.
Türkiye’nin 7 bölgesinde yer alan akarsuların döküldükleri yerler ise şu şekildedir:
Karadeniz’e Dökülen Akarsular:
Açık bir havzaya sahip olan ve akarsuların denize ulaşabilmesi için geniş alanlara sahip olan Karadeniz Bölgesi’nde denize dökülen akarsular şunlardır:
Marmara Denizi’ne Dökülen Akarsular:
Marmara Bölgesi’nin sahip olduğu yer şekilleri nedeniyle, Marmara Denizi’ne dökülen akarsuların havzaları oldukça dardır ve akarsuların boyları ise diğer akarsulara kıyasla oldukça kısadır. Marmara Denizi’ne dökülen akarsular ise şu şekildedir:
Ege Denizi’ne Dökülen Akarsular:
Ege Bölgesi’nde akarsular yeryüzü şekilleri sebebiyle doğu-batı aksında akmaktadırlar ve Ege Denizi’ne dökülen akarsular menderesler oluştururlar. Ege Denizi’ne dökülen akarsular ise şu şekildedir:
Akdeniz’e Dökülen Akarsular
Akdeniz Bölgesi’nde yer alan akarsular denize ulaşabilmek için dağ sıralarını aşmak zorundadırlar ve bu sebeple bu bölgede denize dökülen akarsuların boyları kısadır. Akdeniz’e dökülen akarsular ise şunlardır:
Tüm bunların dışında Fırat ve Dicle Nehri, Türkiye sınırları içinde doğmuş olmasına rağmen, Türkiye sınırları dışında Basra Körfezi’ne; Aras ve Kura Nehri ise Hazar Denizi’ne dökülmektedir. Bunların yanında Ege Denizi’ne dökülen Meriç Nehri ve Akdeniz’e dökülen Asi Nehri ise kaynağını Türkiye sınırları dışından almaktadır.
Türkiye Akarsu Haritası