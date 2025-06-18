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        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE: TRT Spor Yıldız ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı canlı yayın izle

        Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı izle! TRT Spor Yıldız ile Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı canlı yayın izle

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Organizasyonun ilk haftasını 4'te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ay-yıldızlıların ikinci hafta kadrosunda Zehra Güneş, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay gibi isimler yer alırken voleybolseverler Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı izle ekranı araştırması yapıyor. İşte, TRT Spor Yıldız ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı izle linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:14
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        1

        2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Turnuvanın ilk haftasında çıktığı 4 maçı da kazanan Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti’ni de mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı izle kanalını araştırıyor İşte, TRT Spor Yıldız linki ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı yayın izle…

        2

        TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü yani bugün saat 19.30'da başlayacak.

        3

        TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

        Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

        5

        TÜRKİYE 2. HAFTA MAÇ KADROSU

        Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt

        Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

        Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

        Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

        6

        FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025

        18 Haziran 2025

        19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

        19 Haziran 2025

        19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)

        21 Haziran 2025

        19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)

        22 Haziran 2025

        19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

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