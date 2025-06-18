Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı izle! TRT Spor Yıldız ile Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı canlı yayın izle
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Organizasyonun ilk haftasını 4'te 4 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ay-yıldızlıların ikinci hafta kadrosunda Zehra Güneş, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Cansu Özbay gibi isimler yer alırken voleybolseverler Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı izle ekranı araştırması yapıyor. İşte, TRT Spor Yıldız ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı izle linki...
2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Turnuvanın ilk haftasında çıktığı 4 maçı da kazanan Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti’ni de mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı izle kanalını araştırıyor İşte, TRT Spor Yıldız linki ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı yayın izle…
TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü yani bugün saat 19.30'da başlayacak.
TÜRKİYE-DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
TÜRKİYE 2. HAFTA MAÇ KADROSU
Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025
18 Haziran 2025
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
19 Haziran 2025
19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)
21 Haziran 2025
19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)
22 Haziran 2025
19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)