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        Haberler Spor Diğer Türkiye'nin ilk elektrikli bisiklet yarışı Kapadokya'da koşuldu - Diğer Haberleri

        Türkiye'nin ilk elektrikli bisiklet yarışı Kapadokya'da koşuldu

        Kapadokya Bisiklet Festivali sona erdi. Türkiye'nin doğa harikası Kapadokya, farklı disiplinlerden bisiklet tutkunlarını eşsiz manzaralar eşliğinde tarihi yollarda bir araya getirdi. Türkiye'nin ilk elektrikli bisiklet yarışı olma özelliği bulunan Kapadokya Bisiklet Festivali'nde 6 ülkeden 131 sporcu pedal çevirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 17:36 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:36
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        Türkiye'nin ilk elektrikli bisiklet yarışı Kapadokya'da koşuldu
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        Türkiye'nin doğa harikası Kapadokya, farklı disiplinlerden bisiklet tutkunlarını eşsiz manzaralar eşliğinde tarihi yollarda bir araya getirdi.

        Kapadokya Bisiklet Festivali, iki gün süren etkinliklerle son buldu. Dün gerçekleştirilen 111 kilometrelik Büyük Sürüş'ün ardından bugün 50 kilometrelik 2 ayrı parkurda yarış heyecanı yaşandı. Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcularını bir araya getiren organizasyon, Kapadokya'nın eşsiz vadileri, taş yolları ve peri bacaları arasında katılımcılara unutamayacakları bir deneyim sundu. Türkiye'nin ilk elektrikli bisiklet yarışı olma özelliği bulunan Kapadokya Bisiklet Festivali'nde Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan 131 sporcu pedal çevirdi.

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        Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali, Salcano ana sponsorluğunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi desteklerinde, Toyota Türkiye, Shimano ve PT Academy hizmet/ürün sponsorluğunda gerçekleşti.

        EŞSİZ MANZARALARDA PEDAL ÇEVİRDİLER

        Kapadokya Bisiklet Festivali kapsamında dün Salcano sponsorluğunda 'Büyük Sürüş' 111 kilometrelik parkurda gerçekleşti. Organizasyonun ikinci ve son gününde ise Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcuları 50 kilometrelik 2 ayrı parkurda yer aldı. Ürgüp merkezden sabah 09.20 ve 09.30'da verilen startlar ile pedal basan bisikletliler peri bacalarının arasında eşsiz bir deneyim yaşadı.

        Organizasyonun startını Ürgüp İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Şahin, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürü Sayın Mevlüt Tüylü ve Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ile Muammer Sak verdi.

        Yarışta Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz ile Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler de sporcularla pedal bastı.

        ALİ ERTUĞRUL BUL: ÜRGÜP'Ü SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞE TAŞIMA MİSYONUMUZLA PARALEL

        Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, bu tür etkinlikleri belediye olarak desteklediklerini ifade ederek, "Bisiklet sporu ile Ürgüp'ü tekrar buluşturmak istiyoruz. Bu sene aslında Türkiye'de bir ilk yaptık. Elektrikli bisikletlerin de katıldığı bir yarış oldu. Önümüzdeki yıllardan itibaren bu yarışın giderek büyüyeceğini, dünyadan da çok sayıda sporcunun katılacağını öngörüyoruz. Elektrikli bisikletlere destek vermek, bu tarz bir yarış yapmış olmak Ürgüp'ü sürdürülebilir bir geleceğe taşıma misyonumuzla paralel. Bölgede ilk elektrikli toplu taşıma aracını biz getirdik. Çok yakın zamanda Ürgüp Belediyesi'nin elektrik ihtiyacının tamamı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile sağlayacağız. 6 tane şarj istasyonu kurduk. Bunun gibi sürdürülebilirliği desteklemeye, elektrikli araçların yaygınlaşmasına dönük faaliyetlerimiz var. Bu bisiklet yarışı ilk olarak elektrikli bisikletlerin katıldığı bir yarış olduğu için bizim bu vizyonumuzun da bir parçası diye düşünüyorum. Çok yakında uluslararası satranç turnuvamız olacak. Klasik Mercedes kulübü ile bir güze etkinliğimiz olacak. Yakında ikincisini düzenleyeceğimiz bir at festivalimiz olacak. Geçen sene elde ettiğimiz tecrübelerle biraz daha güzelleştireceğiz" diye konuştu.

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        DERECEYE GİRENLER

        Kapadokya Bisiklet Festivali'nin ardından dereceye giren sporcular belli oldu. Yarışlarda derece elde eden sporculara Ürgüp merkezde düzenlenen törene ödülleri takdim edildi. Törene; Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Argeus Travel & Events Kurucu Ortakları Aydın Ayhan Güney ile Muammer Sak katıldı.

        Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB'de ilk 3'te yer alan sporcular şu şekilde:

        MTB

        (Erkekler)

        1- Gökhan Uzuntaş (2:27:38)

        2- Murat Pehlevan (2:30:34)

        3- Ercan Bıçak (2:31:10)

        (Kadınlar)

        1- Aylin Yüce (4:00:31)

        E-MTB

        1- Kadir Erduru (2:18:15)

        2- Erkan Erdoğan (3:33:18)

        3- Yusufcan Durmuş (4:49:03)

        Gravel

        (Erkekler)

        1- Frank Van Holderbeke (2:52:33) (Belçika)

        2- Roman Slugin (3:29:02) (Türkiye)

        3- Furkan Kalebaşı (3:39:46)

        (Kadınlar)

        1- Els Bourgonjon (3:41:25) (Belçika)

        2- Gonca Ateş Arıkan (5:57:07)

        E-Gravel

        (Kadınlar)

        1- Merve Çimeli (4:19:51)

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