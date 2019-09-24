İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının etkileri sürüyor. 178 yıllık şirketin tarih sahnesinden silinmesinin ardından, bundan sonra ne olacağı sorusu sorulmaya başlanırken, Türkiye turizm sektörü ise Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda kurulan kriz masası etrafında toplanmış durumda.

Thomas Cook'un iflasının nelere yol açabileceğini ve bundan sonra yapılması gerekenler ile ilgili Habertürk'e konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2019'da turizm hedeflerinde büyük bir sapma yaşanmayacağını kaydetti.

İngiliz şirketin batması ile sektörde bir takım olumsuz gelişmelerin yaşanacağını vurgulayan Ayık, 2019'da Türkiye'ye gelmesi beklenen 50 milyon yabancı turistin yüzde 2.5-3'ünün Thomas Cook ile geldiğini belirtti.

UÇUŞLARI DEVAM EDİYOR

Ayık, Thomas Cook bünyesinde markaların el değiştireceğini ve önümüzdeki dönemde bu şirketlerin yeni sahipleri ile yola devam edeceğini anlatarak, söz konusu şirketler içerisinde Türkiye'yi en çok Condor Havayolları'nın ilgilendirdiğini söyledi.

Condor Havayolları'nın yıl içinde taşıdığı yolcuların yüzde 30'nun Thomas Cook müşterisi, yüzde 70'inin ise diğer operatörler olduğunu vurgulayan TÜROFED Başkanı, "Condor Havayolları'nın yaşaması Türkiye için önem taşıyor. Sektörün 2020 yılını nasıl geçireceği Condor'un yaşamasına bağlı" dedi.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Condor Airlines'in operasyonları aksamadan devam ediyor. Fakat, kaynaklar Thomas Cook'un iflası sonrası şirketin 200 milyon euroluk bir mali desteğe ihtiyaç duyduğunu aktarıyor.

1955 yılında Almanya'da kurulan Condor Airlines, 2000'li yıllarında başında Thomas Cook'un kontrolüne geçmişti.

Alman basınının aktardığına göre, Lufthansa ve TUI gibi şirketler filosunda 60 adet dar gövdeli uçağı bulunan Condor'u önceki dönemlerde satın almak için çeşitli girişimlerde bulunmuştu.

'ASIL SORUN GERİ DÖNÜK ALACAKLAR'

Öte yandan, Thomas Cook' ile Türkiye'ye gelen ve tatillerine devam eden İngiliz turistler ile ilgili de konuşan Osman Ayık, "İngiliz turistlerin hiçbir olumsuzluk ile karşılaşmadan tatillerini tamamlamalarını hedefliyoruz. Buradaki turistlerin ücretlerinin İngiliz Sivil Havacılık Kurumu ödeyecek. Asıl sorun, işletmelerin geriye dönük alacakları" diye konuştu.

Bakanlığın dün açıkladığı kredi destek paketinin küçük ve orta ölçekli işletmelere nakit akışı sağlayacağını aktaran Ayık, paketin kapsamının ihtiyaca göre artırabileceğini bildirdi.