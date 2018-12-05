Kar, büyük şehirlerde yarattığı kaos nedeniyle hayatı cehenneme çevirse de, şehir hayatından uzakta bir yerlerde kar manzarasını izlemek, sobanın üzerinde kestane pişirmek ya da kayak yapmak insana keyifli ve huzurlu bir ortam sağlayabiliyor. İşte havalar yavaştan soğumaya başlamışken sizlere önerebileceğimiz birbirinden büyüleyici kayak merkezi rotaları...
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PAMPOROVO, SMOLYAN - BULGARİSTAN
Pamborovo, Snejanka zirvesinin eteklerindeki yer alan bir bölge. İstanbul'a araçla 7 saatlik mesafede bulunan dağ, ılıman bir havaya sahip.
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Bu nedenle bu kayak merkezinde çığ ya da fırtına gibi tehlikeler yok. Eğer kayak yapmak yerine sadece kar manzarası seyretmek isterseniz de burası size göre. Çünkü Snejanka tepesinden Ege Denizi’ni görmek muazzam bir keyif veriyor. Diğer yandan burada oldukça uygun fiyata kayak takımı ya da kıyafetleri satın alabilirsiniz.
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NEREDE KALINIR?
Holiday Village Kochorite
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İSVİÇRE - VERBIER
İsviçre'nin Cenevre kentine 167 kilometre uzaklıkta bulunan Verbier, İsviçre'nin en gözde kayak merkezlerinden.
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İleri seviye kayakçıların sıklıkla tercih ettiği bölgelerden biri olan Verbier'de, Avrupa'nın en dik pistlerinden birisi olan Tortin de bulunuyor. Ayrıca Verbier, popüler ve hareketli bir kasaba olmasıyla da biliniyor.
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NEREDE KALINIR?
Montagne Alternative
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KARTALKAYA - BOLU
Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nda yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayakçıların son yıllardaki gözdesi konumunda. İstanbul'a yakın oluşu nedeniyle günübirlik ziyaret ya da konaklama için Bolu'yu tercih eden tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pistte, kayak ve snowboard yaparak vakitlerini değerlendirebiliyor.
Bolu Merkez'den araba ve toplu taşıma ile 45 dakikada kayak merkezine ulaşılabiliyor. Zorluk derecelerine göre farklılıklar gösteren 25 adet pist seçeneği ile Kartalkaya kayakseverleri bekliyor.
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NEREDE KALINIR?
Golden Key Kartalkaya
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KARTEPE - KOCAELİ
Her mevsim farklı renklere bürünerek ziyaretçilerini etkileyen Kartepe, kış turizminin olmazsa olmazı yerleri arasında.Kocaeli'ne bağlı olan Kartepe Türkiye'nin önemli kayak merkezi olmasının yanında İstanbul'a yakınlığıyla da hafta sonu kaçamakları için de uygun bir adres.
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Kartepe Kayak Merkezi'nde kayak hocalarından kayak dersleri alabilir ve kayak malzemelerinizi temin edebileceğiniz yerler bulabilirsiniz. Ayrıca merkeze yakın konaklama seçenekleri de mevcut.
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NEREDE KALINIR?
NG Sapanca Wellness Convention
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ERCİYES - KAYSERİ
Kışın neredeyse her döneminde karlı olması hem de pistlerinin kaymaya elverişli olması nedeniyle Erciyes, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası.
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Dağ genelinde bulunan 34 pist, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen eğimleriyle her seviyeden kayakçıya hitap ediyor. Eğer kendinizi kaymaya yeterli görmüyorsanız buradaki kurslara katılabilirsiniz. Satın almak yerine de kayak malzemelerini de uygun fiyata kiralayabilirsiniz.
Uludağ, Türkiye'nin belki de en popüler kayak merkezi... Kayak, snowboard ve diğer kış sporlarına ev sahipliği yapan Uludağ'da pek çok kış sporu yapabilirsiniz.
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Konumu itibariyle İstanbul'a da çok yakın olan Uludağ'a ulaşım oldukça kolay. Ayrıca Bursa'ya geldikten sonra kolaylıkla da Uludağ'a gidebilirsiniz. Teleferik hattı ile merkez istasyondan kayak merkezlerinin bulunduğu oteller bölgesine ulaşmak yalnızca yaklaşık 20 dakika kadar sürüyor.
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Ayrıca kayak ve kış sporlarının yanında Uludağ tam bir eğlence merkezi. Buraya gittiğinizde kış aylarında birbirinden keyifli konser ve festivaller ile karşılaşma olasılığınız oldukça yüksek.
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NEREDE KALINIR?
Le Chalet Yazıcı
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BANSKO, BLAGOEVRAD - BULGARİSTAN
Pirin Dağları'na sırtını dayamış bu şirin kasaba, İstanbul'a yakınlığı ve ulaşım kolaylığı ile Türk turistlerin gözdesi olurken, Doğu Avrupa’nın da en önemli kayak merkezleri arasında kabul ediliyor.
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Bansko, farklı seviyelerde sporcular ve kayak sporunun farklı disiplinleriyle ilgilenen kayakçılar için sayısız alternatif sunuyor. Pirin Dağları'nın kıvrımları profesyonel kayakçılara adrenalini yüksek bir kayak deneyimi yaşatıyor.
Palandöken Kayak Merkez, yüksekliği, pistleri ve eksi 40'ları gören soğuğu ile sadece Türkiye'de değil, dünyaca ünlü bir yer...
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En az altı ay boyunca kış sporu aşıklarını bekleyen Palandöken aynı zamanda daha önce Üniversitelerarası Kış Oyunları’na da ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor. Pistleri ve oteller bölgesiyle Palandöken kış tatilinin en ideal destinasyonları arasında yer alıyor.
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NEREDE KALINIR?
Sway Hotels Palandöken
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CORTINA D'AMPEZZO - İTALYA
Cortina, kayak tutkunlarının vazgeçemediği bir başka rota! Dolomiti dağlarının devasa heykelleri andıran kayalık sarp zirveleri, karın beyazlığıyla kontrast bir uyum oluşturuyor.
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Bölgenin en dikkat çeken yanı ise pistlerin boş oluşu. Cortina'da epelere doğru çıkarken, kayaların olağanüstü oluşumları ve muhteşem bir kar manzarası ile karşı karşıya kalıyorsunuz.
ABD'nin Vermont eyaletinde yer alan Stowe, muhteşem manzarası ve dik yamaçlarıyla öne çıkıyor. Bölgenin en yüksek dağı olan Mansfield, kayakçılar tarafından büyük rağbet görüyor.
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NEREDE KALINIR?
Sun & Ski Inn and Suites
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CHAMONIX, MONT - BLANC, HAUTE - SAVOIE - FRANSA
Mont Blanc etekleri üzerine kurulmuş bulunan Chamonix, dünyanın en ünlü kayak bölgeleri arasında yer alıyor. Alpler’in en yüksek tepelerinden biri olan bölge, 1821 yılından günümüze dağcılığın başkenti olarak anılıyor. Yumuşak pistler ve yüksek dağlar arasında göze çarpan güzelliğiyle dikkat çekiyor.
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NEREDE KALINIR?
Grand Hôtel des Alpes
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VAIL, COLORADO - ABD
Dünyanın en iyi kayak merkezlerindenn biri olan Vail, geleneksel Bavyera Köyü tarzındaki yapılarıyla öne çıkıyor. Her köşesinde lüks restoranlar ve çık otellerin olduğu Vail'de pek çok aktiviteye olanak sağlıyor. Örneğin burada kayak turları yapabilir, buz patebi ile kayabilir ya da hokey oynayabilirsiniz.
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NEREDE KALINIR?
Manor Vail Lodge
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TREMBLANT DAĞI, QUEBEC - KANADA
Quebec eyaletinine bağlı Laurentian Dağları üzerinde yer alan Tremblant Kayak Merkezi, doğa sporu yapmak isteyenlerin akınına uğrayan başlıca turistik noktalardan.
Buradaki kayak merkezinin civarında dağ evi, bungalov, otel ve hostel gibi çok çeşitli konaklama mekanları bulunuyor. Ayrıca eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.
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NEREDE KALINIR?
Le Westin Resort & Spa
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ILGAZ - KASTAMONU/ÇANKIRI
Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz Dağı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Ilgaz, kış mevsiminde pek çok tatilcinin uğrak yerleri arasında bulunuyor.
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NEREDE KALINIR?
Ferko Ilgaz Mountain Hotel & Resort
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DAVRAZ - ISPARTA
Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, son zamanlardaki yatırımlarla kış ve spor turizminin batı Akdeniz'deki merkezi oldu. Kayakseverlere Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapabilme fırsatı sunan merkezde, yeni başlayan, orta düzey ve usta kayakçılar için uygun pistler bulunuyor
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Gül ve lavanta turizmiyle ülke ekonomisine son yıllarda önemli katkı sağlayan Isparta, Davraz Kayak Merkezi'yle de kış turizmine katkı sunuyor. Doğal dokunun yumuşaklığı ve kar kalitesiyle kayakçıları cezbeden Davraz Kayak Merkezi'nin 12 pistinin toplam uzunluğu ise 23,5 kilometre.
Kars şehir merkezine 55 kilometre mesafede bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi, dünyada sadece Alp Dağları'na mahsus olan "kristal kar" özelliğiyle öne çıkıyor. Üstelik nem oranının düşük olması nedeniyle yağan kar buzlanmıyor ve yılın neredeyse 4 ayı kar buzlanmadan kristalize halini koruyabiliyor.
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Pisti çevreleyen müthiş çam ormanları harika manzaralar sunuyor. Eğer kış tatili planınız yoksa Doğu Ekspresi'yle Sarıkamış'a uğramanızı tavsiye ederiz.
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