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Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri

05.12.2018 - 06:10 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kar, büyük şehirlerde yarattığı kaos nedeniyle hayatı cehenneme çevirse de, şehir hayatından uzakta bir yerlerde kar manzarasını izlemek, sobanın üzerinde kestane pişirmek ya da kayak yapmak insana keyifli ve huzurlu bir ortam sağlayabiliyor. İşte havalar yavaştan soğumaya başlamışken sizlere önerebileceğimiz birbirinden büyüleyici kayak merkezi rotaları...

  • 1 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
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    PAMPOROVO, SMOLYAN - BULGARİSTAN

    Pamborovo, Snejanka zirvesinin eteklerindeki yer alan bir bölge. İstanbul'a araçla 7 saatlik mesafede bulunan dağ, ılıman bir havaya sahip. 

     

  • 2 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
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    Bu nedenle bu kayak merkezinde çığ ya da fırtına gibi tehlikeler yok. Eğer kayak yapmak yerine sadece kar manzarası seyretmek isterseniz de burası size göre. Çünkü Snejanka tepesinden Ege Denizi’ni görmek muazzam bir keyif veriyor. Diğer yandan burada oldukça uygun fiyata  kayak takımı ya da kıyafetleri satın alabilirsiniz. 

  • 3 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
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    NEREDE KALINIR?

    Holiday Village Kochorite

     

  • 4 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
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    İSVİÇRE - VERBIER

    İsviçre'nin Cenevre kentine 167 kilometre uzaklıkta bulunan Verbier, İsviçre'nin en gözde kayak merkezlerinden. 

     

  • 5 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
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    İleri seviye kayakçıların sıklıkla tercih ettiği bölgelerden biri olan Verbier'de, Avrupa'nın en dik pistlerinden birisi olan Tortin de bulunuyor. Ayrıca Verbier, popüler ve hareketli bir kasaba olmasıyla da biliniyor.

  • 6 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
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    NEREDE KALINIR?

    Montagne Alternative 

     

  • 7 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    7 | 46

    KARTALKAYA - BOLU

    Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nda yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayakçıların son yıllardaki gözdesi konumunda. İstanbul'a yakın oluşu nedeniyle günübirlik ziyaret ya da konaklama için Bolu'yu tercih eden tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pistte, kayak ve snowboard yaparak vakitlerini değerlendirebiliyor. 

  • 8 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
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    Bolu Merkez'den araba ve toplu taşıma ile 45 dakikada kayak merkezine ulaşılabiliyor. Zorluk derecelerine göre farklılıklar gösteren 25 adet pist seçeneği ile Kartalkaya kayakseverleri bekliyor.

  • 9 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
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    NEREDE KALINIR?

    Golden Key Kartalkaya

     

  • 10 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    10 | 46

    KARTEPE - KOCAELİ

    Her mevsim farklı renklere bürünerek ziyaretçilerini etkileyen Kartepe, kış turizminin olmazsa olmazı yerleri arasında. Kocaeli'ne bağlı olan Kartepe Türkiye'nin önemli kayak merkezi olmasının yanında İstanbul'a yakınlığıyla da hafta sonu kaçamakları için de uygun bir adres. 

  • 11 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    11 | 46

    Kartepe Kayak Merkezi'nde kayak hocalarından kayak dersleri alabilir ve kayak malzemelerinizi temin edebileceğiniz yerler bulabilirsiniz. Ayrıca merkeze yakın konaklama seçenekleri de mevcut. 

  • 12 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    12 | 46

    NEREDE KALINIR?

    NG Sapanca Wellness Convention 

     

  • 13 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    13 | 46

    ERCİYES - KAYSERİ

    Kışın neredeyse her döneminde karlı olması hem de pistlerinin kaymaya elverişli olması nedeniyle Erciyes, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası.

  • 14 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    14 | 46

    Dağ genelinde bulunan 34 pist, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen eğimleriyle her seviyeden kayakçıya hitap ediyor. Eğer kendinizi kaymaya yeterli görmüyorsanız buradaki kurslara katılabilirsiniz. Satın almak yerine de kayak malzemelerini de uygun fiyata kiralayabilirsiniz. 

     

  • 15 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    15 | 46

    NEREDE KALINIR?

    Ramada Resort Erciyes  

     

  • 16 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    16 | 46

    ULUDAĞ - BURSA

    Uludağ, Türkiye'nin belki de en popüler kayak merkezi... Kayak, snowboard ve diğer kış sporlarına ev sahipliği yapan Uludağ'da pek çok kış sporu yapabilirsiniz. 

  • 17 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    17 | 46

    Konumu itibariyle İstanbul'a da çok yakın olan Uludağ'a ulaşım oldukça kolay. Ayrıca Bursa'ya geldikten sonra kolaylıkla da Uludağ'a gidebilirsiniz. Teleferik hattı ile merkez istasyondan kayak merkezlerinin bulunduğu oteller bölgesine ulaşmak yalnızca yaklaşık 20 dakika kadar sürüyor. 

  • 18 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    18 | 46

    Ayrıca kayak ve kış sporlarının yanında Uludağ tam bir eğlence merkezi. Buraya gittiğinizde kış aylarında birbirinden keyifli konser ve festivaller ile karşılaşma olasılığınız oldukça yüksek.

  • 19 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    19 | 46

    NEREDE KALINIR?

    Le Chalet Yazıcı  

     

  • 20 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    20 | 46

    BANSKO, BLAGOEVRAD - BULGARİSTAN

    Pirin Dağları'na sırtını dayamış bu şirin kasaba, İstanbul'a yakınlığı ve ulaşım kolaylığı ile Türk turistlerin gözdesi olurken, Doğu Avrupa’nın da en önemli kayak merkezleri arasında kabul ediliyor. 

  • 21 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    21 | 46

    Bansko, farklı seviyelerde sporcular ve kayak sporunun farklı disiplinleriyle ilgilenen kayakçılar için sayısız alternatif sunuyor. Pirin Dağları'nın kıvrımları profesyonel kayakçılara adrenalini yüksek bir kayak deneyimi yaşatıyor.

  • 22 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
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    NEREDE KALINIR?

    White Lavina Spa and Ski Lodge

     

  • 23 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    23 | 46

    PALANDÖKEN - ERZURUM

    Palandöken Kayak Merkez, yüksekliği, pistleri ve eksi 40'ları gören soğuğu ile sadece Türkiye'de değil, dünyaca ünlü bir yer...

     

  • 24 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    24 | 46

    En az altı ay boyunca kış sporu aşıklarını bekleyen Palandöken aynı zamanda daha önce Üniversitelerarası Kış Oyunları’na da ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor. Pistleri ve oteller bölgesiyle Palandöken kış tatilinin en ideal destinasyonları arasında yer alıyor.

  • 25 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    25 | 46

    NEREDE KALINIR?

    Sway Hotels Palandöken  

     

  • 26 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    26 | 46

    CORTINA D'AMPEZZO - İTALYA

    Cortina, kayak tutkunlarının vazgeçemediği bir başka rota! Dolomiti dağlarının devasa heykelleri andıran kayalık sarp zirveleri, karın beyazlığıyla kontrast bir uyum oluşturuyor.

  • 27 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    27 | 46

    Bölgenin en dikkat çeken yanı ise pistlerin boş oluşu. Cortina'da epelere doğru çıkarken, kayaların olağanüstü oluşumları ve muhteşem bir kar manzarası ile karşı karşıya kalıyorsunuz.

  • 28 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    28 | 46

    NEREDE KALINIR?

    Hotel Piccolo Pocol

     

  • 29 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    29 | 46

    STOWE, VERMONT - ABD

    ABD'nin Vermont eyaletinde yer alan Stowe, muhteşem manzarası ve dik yamaçlarıyla öne çıkıyor. Bölgenin en yüksek dağı olan Mansfield, kayakçılar tarafından büyük rağbet görüyor. 

  • 30 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    30 | 46

    NEREDE KALINIR?

    Sun & Ski Inn and Suites

     

  • 31 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    31 | 46

    CHAMONIX, MONT - BLANC, HAUTE - SAVOIE - FRANSA

    Mont Blanc etekleri üzerine kurulmuş bulunan Chamonix, dünyanın en ünlü kayak bölgeleri arasında yer alıyor. Alpler’in en yüksek tepelerinden biri olan bölge, 1821 yılından günümüze dağcılığın başkenti olarak anılıyor. Yumuşak pistler ve yüksek dağlar arasında göze çarpan güzelliğiyle dikkat çekiyor. 

  • 32 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    32 | 46

    NEREDE KALINIR?

    Grand Hôtel des Alpes

     

  • 33 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    33 | 46

    VAIL, COLORADO - ABD

    Dünyanın en iyi kayak merkezlerindenn biri olan Vail, geleneksel Bavyera Köyü tarzındaki yapılarıyla öne çıkıyor. Her köşesinde lüks restoranlar ve çık otellerin olduğu Vail'de pek çok aktiviteye olanak sağlıyor. Örneğin burada kayak turları yapabilir, buz patebi ile kayabilir ya da hokey oynayabilirsiniz. 

  • 34 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    34 | 46

    NEREDE KALINIR?

    Manor Vail Lodge

     

  • 35 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    35 | 46

    TREMBLANT DAĞI, QUEBEC - KANADA

    Quebec eyaletinine bağlı Laurentian Dağları üzerinde yer alan Tremblant Kayak Merkezi, doğa sporu yapmak isteyenlerin akınına uğrayan başlıca turistik noktalardan. 

  • 36 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    36 | 46

    Buradaki kayak merkezinin civarında dağ evi, bungalov, otel ve hostel gibi çok çeşitli konaklama mekanları bulunuyor. Ayrıca eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

  • 37 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    37 | 46

    NEREDE KALINIR?

    Le Westin Resort & Spa

     

  • 38 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    38 | 46

    ILGAZ - KASTAMONU/ÇANKIRI

    Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz Dağı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

     

  • 39 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    39 | 46

    Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Ilgaz, kış mevsiminde pek çok tatilcinin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

  • 40 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    40 | 46

    NEREDE KALINIR?

    Ferko Ilgaz Mountain Hotel & Resort

     

  • 41 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    41 | 46

    DAVRAZ  - ISPARTA

    Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, son zamanlardaki yatırımlarla kış ve spor turizminin batı Akdeniz'deki merkezi oldu. Kayakseverlere Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapabilme fırsatı sunan merkezde, yeni başlayan, orta düzey ve usta kayakçılar için uygun pistler bulunuyor 

  • 42 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    42 | 46

    Gül ve lavanta turizmiyle ülke ekonomisine son yıllarda önemli katkı sağlayan Isparta, Davraz Kayak Merkezi'yle de kış turizmine katkı sunuyor. Doğal dokunun yumuşaklığı ve kar kalitesiyle kayakçıları cezbeden Davraz Kayak Merkezi'nin 12 pistinin toplam uzunluğu ise 23,5 kilometre.

  • 43 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    43 | 46

    NEREDE KALINIR?

    Sirene Davras Hotel

     

  • 44 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
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    SARIKAMIŞ - KARS

    Kars şehir merkezine 55 kilometre mesafede bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi, dünyada sadece Alp Dağları'na mahsus olan "kristal kar" özelliğiyle öne çıkıyor. Üstelik nem oranının düşük olması nedeniyle yağan kar buzlanmıyor ve yılın neredeyse 4 ayı kar buzlanmadan kristalize halini koruyabiliyor.

  • 45 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    45 | 46

     

    Pisti çevreleyen müthiş çam ormanları harika manzaralar sunuyor. Eğer kış tatili planınız yoksa Doğu Ekspresi'yle Sarıkamış'a uğramanızı tavsiye ederiz. 

  • 46 Türkiye ve dünyadan en iyi kayak merkezleri
    46 | 46

    NEREDE KALINIR?

    Habitat Otel

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