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Bu nedenle bu kayak merkezinde çığ ya da fırtına gibi tehlikeler yok. Eğer kayak yapmak yerine sadece kar manzarası seyretmek isterseniz de burası size göre. Çünkü Snejanka tepesinden Ege Denizi’ni görmek muazzam bir keyif veriyor. Diğer yandan burada oldukça uygun fiyata kayak takımı ya da kıyafetleri satın alabilirsiniz.