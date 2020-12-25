Türkiye'ye aşı geldi mi? Koronavirüs mutasyon haberleri sonrası tüm dünyanın gözleri bir anda aşı çalışamalarına çevrildi. Bilindiği üzere Türkiye ve Çin arasında 50 milyon doz inaktif aşı için sözleşme imzalanmıştı. Peki, korona aşıları Türkiye'ye geldi mi? Korona aşısı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar geldi. işte son durum...

TARİH BELLİ OLDU!

Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı ve mutasyon gündemiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. "Çin aşısının Türk insanında etkili olduğundan eminiz. Çin aşısı Türk insanında yüzde 91,25 etkili oldu" diye konuşan Bakan Koca, Çin'den gelecek aşıların Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece yola çıkacağını bildirdi...

"BİZ DE AŞI OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aşı ile ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ülkemin başkanıyım. Profesör danışmanlarım, sağlık kurulum ve bakanım var. Çin ile anlaşmamız 50 milyon ilk başta 4,5 milyon gelecek. Belli bir takvim, öncelikli sağlık elemanlarımız olmak üzere aşılamayı başlatacağız. Ben aşı olacağımızı Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışı açıklamıştım. Bütün vatandaşlarımı aynı hassasiyete davet ediyorum."

"Bu konuda hocalarımızın yaptığı açıklamalarda bizim herhangi bir itilafa, sıkıntıya yol açmadan, şu anda virüsle savaşıyoruz akla da virüs düşürmemeliyiz. Aşı geldiğinde biz de tüm arkadaşlarımızla aşıyı olacağız. Temennimiz bununla birlikte koronavirüs belasına karşı mücadelemizi en güzel şekilde verelim."

FAZ 3 TAMAM

Çinli ilaç şirketi Sinavac Biotech'in geliştirdiği, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı adayının insanlar üzerinde yapılan 3. faz son deneylerinin tamamlandığı açıklandı.

Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan, Sinovac'ın Covid-19 aşı adayının deneylerinde ve Brezilya'daki üretiminde işbirliği yaptığı Butantan Enstitüsü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1. ve 2. faz deneylerinin mükemmel sonuçlarının ardından, CoronaVac'ın 3. faz deneyleri tamamlandı." ifadesini kullandı.

KDV ORANI BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tesliminde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin karara geçici bir madde ekleyen Cumhurbaşkanı kararına göre, Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tesliminde, bu kararın 1. maddesinin birinci fıkrası (b) bendinde belirtilen vergi oranı (%1) uygulanacak.

Aynı kararla, söz konusu karara eklenen geçici 6. maddeyle, bu madde kapsamında yer alan hizmetler için uygulanacak KDV

oranını 31 Aralık'a kadar yüzde 8 olarak belirleyen hükmün süresi, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

MUTASYON AŞIYI ETKİLER Mİ?

Koronavirüse karşı geliştirdikleri aşıyla dünyaya ismini duyuran Alman BioNTech şirketinin kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin, mutasyona uğrayan koronavirüs hakkında açıklama yaptı. Şahin, geliştirdikleri aşının etkili olacağına emin olduklarını söyledi