Türkiye'de yetişen 53'üncü ters lale türüne, keşfeden öğretmenin soyadı verildi

Uluslararası bir dergide bunun yeni bir tür olduğu yayımlandı. Bunu keşfeden biri olarak hocalarım ismini bana ithafen ‘Fritillaria Yalcinii’ koydular. Türkçe isim olarak da ‘Çermik Lalesi’ ismi verildi. Benim soğanlı bitkilere bir ilgim vardı. Sürekli çekiyordum ve bunların türünü merak ediyordum. Eve geldikten sonra bunların türünü araştırıyordum. Yeni bir tür olabileceği pek aklıma gelmedi. Ama farklı gelmişti bana. Yeni bir tür olduğunu öğrenince çok sevindim, çok mutlu oldum.