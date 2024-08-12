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        Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyatları altın madalyasız kapattı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı altın madalyasız kapatan Türkiye, hedeflerinin uzağında kaldı. Paris 2024'te 100 sporcu ile 18 branşta madalya mücadelesi veren ay-yıldızlılar, beklenen başarıyı sergileyemedi. Fransa'dan 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla dönen Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanamadı. Olimpiyat oyunları tarihinde Türkiye'nin katıldığı sporcu sayılarıyla, aldığı madalyaların dağılımı şöyle:

        Giriş: 12.08.2024 - 13:59 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:59
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