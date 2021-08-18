Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Turkovac aşısı inaktif mi? İşte Turkovac aşısı son durum

Koronavirüsle salgınına karşı Türkiye tarafından geliştiren Turkovac aşısının ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen Kovid-19 aşısı "TURKOVAC" aşısının FAZ 3 çalışmalarının devam ettiği biliniyor. Yerli aşıyı bekleyen vatandaşlar Turkovac aşısı inaktif mi, ne zaman çıkacak? sorusunu araştırıyor. İşte Turkovac aşısı ile ilgili son durum

Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Turkovac aşısı inaktif mi? İşte Turkovac aşısı son durum

Uzmanlar, Covid-19 salgınıyla mücadelede en büyük silahın aşı olduğunun altını çiziyor. Türkiye'in yerli aşı çalışmalarında son durum merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Turkovac aşısı çalışamlarına devam edildiğini açıklamıştı. İşte Turkovac aşısı ile ilgil merak edilenler...

FAZ 3 ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif aşı TURKOVAC aşısıyla ilgili klinik öncesi çalışmaların bitirildiğini ve Faz-3 çalışmalarının devam ettiğini anlatan Aykut Özdarendeli, "TURKOVAC aşısı 3. faza yeni geçti. Şimdi son aşaması olan, yani kullanım onayı almadan önceki son aşama Faz-3, binlerce gönüllüde denenmesi gereken bir aşama. Şu anda Faz-3 aşamasınayız. Bundan sonraki aşama artık aşının yaygın olarak kullanılması, iyi sonuçlar çıktığı takdirde." diye konuştu.

İNGİLİZ VARYANTINA KARŞI ETKİLİ

Özdarendeli, TURKOVAC aşısının İngiliz ve Delta varyantlarına karşı etkili olup olmadığı yönündeki soruyu, "İngiliz varyantıyla ilgili, rektörümüzün de destekleriyle hızlı bir proje yaptık. İngiliz varyantına karşı yaptığımız çalışmalarda, TURKOVAC aşısı yüzde 100 etkili. Transferik farelerde yaptığımız çalışmalarda yüzde 100 etkin olduğunu bulduk. Delta varyantı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bununla ilgili şu anda tam bir veri olmadığı için onu söyleyemiyorum." ifadelerini kullandı.

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Aşının Faz-3 aşamasının tamamlanmasıyla Türkiye'nin yaygın aşılama programında eli daha güçlü hale gelecek.

Yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma hazır olabileceği tahmin ediliyor.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 15 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
SAĞLIK Bakan Koca'dan açıklamalar
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 19 bin 944
SAĞLIK Yeni vaka sayısı açıklandı
18 Ağustos Koronavirüs tablosu vaka sayısı açıklanıyor - Son Dakika bugün corona vaka sayısı kaç?
SAĞLIK En güncel korona vaka sayısı...
Besin zehirlenmelerine dikkat! Ölümle sonuçlanabiliyor - Haberler
SAĞLIK Besin zehirlenmelerine dikkat! Ölümle ...
Bilim Kurulu Üyesinden kritik 3. doz açıklaması
SAĞLIK Bilim Kurulu Üyesinden kritik 3. doz açıklaması
Biontech yan etkileri kaç gün sürer? Biontech aşısı kaç doz vurulmalı, yan etkileri neler?
SAĞLIK Biontech aşısı yan etkileri ne?
Delta virüsü belirtileri nedir? Delta virüsü nedir? İşte Delta Plus varyant belirtileri
SAĞLIK Delta varyantı belirtileri nelerdir?
KORKUTAN ARTIŞ! Son dakika: Adıyaman'da 61 ev karantinaya alındı!
SAĞLIK O kentte 61 ev karantinaya alındı!
Yaz aylarında delta uykusunun süresi azalıyor
SAĞLIK Havanın aydınlık olması bakın uykuyu nasıl etkiliyor!
Korona hastasına açık kalp ameliyatı yapıldı
SAĞLIK Korona hastasına açık kalp ameliyatı yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.