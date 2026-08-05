KİRLİ PARA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Orijinal adı Armor olan Kirli Para, bankalar arasında milyonlarca doları taşıyan deneyimli zırhlı araç şoförü James ile oğlu Casey'nin yaşadıklarını konu alıyor. Rutin görünen bir para sevkiyatı sırasında Rook liderliğindeki profesyonel hırsız çetesi, zırhlı aracı eski bir köprü üzerinde pusuya düşürür.

Çatışmanın başlamasıyla birlikte James'in oğlu Casey yaralanır ve ikili ölüm kalım mücadelesinin içine sürüklenir. James, hem oğlunu kurtarmak hem de taşıdığı serveti korumak için zamana karşı yarışırken, Rook ve ekibi zırhlı aracı ele geçirmek için tüm kozlarını oynar.