TV'de ilk kez Show TV'de! Kirli Para filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Show TV ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşan Kirli Para (Armor), aksiyon ve gerilim türündeki hikâyesiyle dikkat çekiyor. Filmin yönetmen koltuğunda Justin Routt otururken, senaryosu Cory Todd Hughes ile Adrian Speckert imzası taşıyor. Başrollerde Sylvester Stallone, Jason Patric ve Dash Mihok yer alıyor. Milyonlarca doları taşıyan zırhlı bir aracın hedef alınmasıyla başlayan film, nefes kesen bir hayatta kalma mücadelesini ekranlara taşıyor. Peki, Kirli Para filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Kirli Para ne zaman çekildi? İşte Kirli Para filminin konusu ve oyuncuları...
Kirli Para, 5 Ağustos Çarşamba akşamı TV'de ilk kez Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Film 2024 yılında vizyona girerken başrollerini Sylvester Stallone, Jason Patric ve Dash Mihok paylaşıyor. Hikâye, milyonlarca dolarlık para sevkiyatının tehlikeli bir soyguna dönüşmesini konu alıyor. Baba ve oğlun hayatta kalmak için verdiği mücadele, filmin temposunu bir an olsun düşürmüyor. Peki, Kirli Para filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Kirli Para ne zaman çekildi? İşte detaylar...
KİRLİ PARA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Orijinal adı Armor olan Kirli Para, bankalar arasında milyonlarca doları taşıyan deneyimli zırhlı araç şoförü James ile oğlu Casey'nin yaşadıklarını konu alıyor. Rutin görünen bir para sevkiyatı sırasında Rook liderliğindeki profesyonel hırsız çetesi, zırhlı aracı eski bir köprü üzerinde pusuya düşürür.
Çatışmanın başlamasıyla birlikte James'in oğlu Casey yaralanır ve ikili ölüm kalım mücadelesinin içine sürüklenir. James, hem oğlunu kurtarmak hem de taşıdığı serveti korumak için zamana karşı yarışırken, Rook ve ekibi zırhlı aracı ele geçirmek için tüm kozlarını oynar.
KİRLİ PARA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Sylvester Stallone – Rook
Jason Patric – James
Josh Wiggins – Casey
Dash Mihok
Laney Stiebing
Erin Ownbey
Jeff Chase
KİRLİ PARA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Kirli Para'nın orijinal adı Armor olup film 2024 yılında çekildi ve aynı yıl izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Justin Routt'un üstlendiği yapım, aksiyon ve gerilim türündeki sahneleriyle dikkat çekerken, Sylvester Stallone ve Jason Patric'i ilk kez bu hikâyede bir araya getirdi. Özellikle zırhlı araçta geçen gerilim dolu kovalamaca ve çatışma sahneleri filmin öne çıkan bölümleri arasında yer alıyor.