TV yayın akışı 22 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
TV yayın akışı 22 Mayıs 2025 Perşembe günü ekrana gelecek yapımları merak edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün akşam kuşağında sevilen dizi Siyah Kalp yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam edecek. Öte yandan yeni dizi Çift Kişilik Oda ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 22 Mayıs Perşembe Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı ve TV rehberi...
Bu akşam televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ sorularına yanıt arıyor. 22 Mayıs Perşembe günü ekrana gelecek yapımlar için kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Bugün Show TV’de Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Now’da ise Çift Kişilik Oda dizisi ekran macerasına başlayacak. İşte 22 Mayıs 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:45 Siyah Kalp
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Mükemmel Aile
21:50 Bay ve Bayan Smith
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Kuruluş Osman
04:00 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Arka Sokaklar
02:00 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Cehennem Melekleri 4
22:00 Cehennem Melekleri 4
00:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
02:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
04:00 Sefirin Kızı
05:30 Aramızda Kalsın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 2"
22:35 Türk Sineması "Kovan"
00:30 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 2"
02:35 Teşkilat
04:55 Seksenler
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
00:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:45 Adım Farah
04:00 Elkızı
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
22 MAYIS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ