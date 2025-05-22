Bu akşam televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?’’ sorularına yanıt arıyor. 22 Mayıs Perşembe günü ekrana gelecek yapımlar için kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Bugün Show TV’de Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Now’da ise Çift Kişilik Oda dizisi ekran macerasına başlayacak. İşte 22 Mayıs 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...