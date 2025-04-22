TV yayın akışı 22 Nisan Salı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
22 Nisan 2025 TV yayın akışı seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 22 Nisan Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
İzleyiciler akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 22 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 22 Nisan 2025 ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Tümosan Konyaspor - Galatasaray
22:45 Bir Gece Masalı
01:45 Sustalı Ceylan
04:50 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
22:45 Kurtuluş Günü
01:45 Yargı
03:50 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Siyah Kalp
02:30 Kızılcık Şerbeti
04:45 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Kiralık Aşk
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Hayallerinin Peşinde
06:40 Vuslat
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Türk Sineması "Af"
02:00 Seksenler
03:20 Teşkilat
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Eski Köye Yeni Adet
22:15 İnek Şaban
02:30 Şahane Hayatım
04:15 Son Yaz
06:00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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