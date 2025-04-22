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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 22 NİSAN 2025: Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 22 Nisan Salı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        22 Nisan 2025 TV yayın akışı seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 22 Nisan Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 10:26 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:26
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        1

        İzleyiciler akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 22 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 22 Nisan 2025 ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        19:45 Kupa Günlüğü

        20:30 Tümosan Konyaspor - Galatasaray

        22:45 Bir Gece Masalı

        01:45 Sustalı Ceylan

        04:50 Hercai

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        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

        22:45 Kurtuluş Günü

        01:45 Yargı

        03:50 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Siyah Kalp

        02:30 Kızılcık Şerbeti

        04:45 Deha

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        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:15 Sahipsizler

        03:00 Sefirin Kızı

        05:00 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05:55 Hayallerinin Peşinde

        06:40 Vuslat

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:35 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00:15 Türk Sineması "Af"

        02:00 Seksenler

        03:20 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Eski Köye Yeni Adet

        22:15 İnek Şaban

        02:30 Şahane Hayatım

        04:15 Son Yaz

        06:00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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