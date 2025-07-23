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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 23 Temmuz 2025 Çarşamba: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 23 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı

        23 Temmuz 2025 TV yayın akışı ile Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. Bugün birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Password yarışması yeni bölümüyke ekrana gelecekken TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı decam edecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 23 Temmuz Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 12:01 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:01
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        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının 23 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. TV'de bugün birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 23 Temmuz Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Magazin D Yaz

        14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Password

        23:15 Ay Meteoru

        01:00 Ay Meteoru

        02:30 Zalim İstanbul

        04:30 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Hükümet Kadın 2

        22:15 Eşkıya

        00:30 Hükümet Kadın 2

        02:15 Eşkıya

        04:00 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Cehennme Melekleri 4

        22:15 Cehennme Melekleri 4

        00:15 Bittin Sen

        01:45 Aramızda Kalsın

        03:30 Kiralık Aşk

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı

        06:00 Balkan Ninnisi

        08:25 Kod Adı Kırlangıç

        09:45 Kasaba Doktoru

        13:00 Seksenler

        14:10 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Gönül Dağı

        22:50 Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"

        01:20 Leyla ile Mecnun

        04:00 Seksenler

        05:15 Kim Gitsin?

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Yetenek Sizsiniz (Yeni Bölüm)

        23:30 Now Spor

        01:30 İlk Buluşma

        02:15 İnadına Aşk

        04:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Bir Küçük Gün Işığı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Uncharted: Kayıp Miras

        22:30 Aile Saadeti

        01:30 Güven Bana

        03:30 Bir Gece Masalı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:30 Gazete Magazin

        13:00 Yaparsın Bilirim

        16:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 Yaparsın Bilirim

        03:30 Gazete Magazin Yaz

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