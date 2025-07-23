Bugün televizyonda neler var? 23 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı
23 Temmuz 2025 TV yayın akışı ile Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. Bugün birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Password yarışması yeni bölümüyke ekrana gelecekken TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı decam edecek. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 23 Temmuz Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...
Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının 23 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. TV'de bugün birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 23 Temmuz Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:15 Ay Meteoru
01:00 Ay Meteoru
02:30 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:15 Eşkıya
00:30 Hükümet Kadın 2
02:15 Eşkıya
04:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Cehennme Melekleri 4
22:15 Cehennme Melekleri 4
00:15 Bittin Sen
01:45 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı
06:00 Balkan Ninnisi
08:25 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:10 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
22:50 Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"
01:20 Leyla ile Mecnun
04:00 Seksenler
05:15 Kim Gitsin?
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz (Yeni Bölüm)
23:30 Now Spor
01:30 İlk Buluşma
02:15 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Uncharted: Kayıp Miras
22:30 Aile Saadeti
01:30 Güven Bana
03:30 Bir Gece Masalı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
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