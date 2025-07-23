Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının 23 Temmuz 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. TV'de bugün birbirinden farklı zevklere hitap eden yapımlar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 23 Temmuz Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı...