5 yıl sonra karakter sayısı artıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sosyal medya platformu Twitter'ı tartışmalı bir sürecin sonunda 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, platforma yeni bir özellik getireceğini duyurdu.

Musk, Twitter'da kullanıcılara uygulanan 280 karakterlik limiti 1000'e çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

Musk'ın bir kullanıcıya verdiği cevapta duyurduğu bu gelişme, Twitter kullanıcılarını ikiye böldü.

Bu çıkışı destekleyen kullanıcılar 280 karakterlik limitin yetersiz kaldığını savunurken, Musk'ın kararına karşı çıkan kullanıcılar ise bu karakter limiti sayesinde kullanıcıların mesajlarını daha yalın ve anlaşılır bir şekilde ifade edebildiğini kaydediyor.

Twitter en son 2017 yılında karakter limitini güncellemişti. O dönem yapılan değişiklik ile, karakter limiti 140'tan 280'e yükseltilmişti.

'MAVİ TİK'İ ÜCRETLİ YAPTI

Twitter'ı satın aldıktan hemen her gün yeni bir plan açıklayan Musk, ilk icraatlerinden biri olarak “mavi tik” olarak bilinen onaylanmış/doğrulanmış hesap sahipliğini ücretli yapmıştı.

Musk, bu fiyatı 8 dolar olarak açıklamış ve fiyatın ülkelerin satın alma gücü paritesine göre farklı olacağını belirtmişti.