HABERTURK.COM

Sosyal ağ Twitter’ı satın alan ABD’li milyarder Elon Musk’ın ilk icraatlerinden biri “mavi tik” olarak bilinen onaylanmış/doğrulanmış hesap sahipliğini ücretli yapmak oldu.

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar ve köylüler sistemi saçmalık. İnsanlara güç! (Twitter) Blue, aylık 8 dolar” dedi.

Musk, bu fiyatın ülkelerin satın alma gücü paritesine göre farklı olacağını belirtti.

Elon Musk, bu fiyat ile sunulacak 'Blue' aboneliğinde ayrıca şu özelliklerin olacağını duyurdu:

İstenmeyen e-posta/dolandırıcılığı yenmek için gerekli olan yanıtlarda, bahsetmelerde ve aramada öncelik

Uzun video ve ses yayınlama hakkı

Yüzde 50 oranda reklam

Twitter ile çalışmak isteyen yayıncılar için ödeme duvarı atlama

Musk, bu sistemin aynı zamanda Twitter'a içerik yaratıcılarını ödüllendirmek için bir gelir akışı sağlayacağını belirtti.