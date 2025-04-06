Twitter'dan BlueSky'a dijital göç

Türkiye, son haftalarda artan toplumsal olaylar ve protestolarla çalkalanırken, sosyal medya platformu Twitter (X), gündemi takip eden kullanıcıların tepkisini çeken sansür iddialarıyla sarsıldı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasıyla başlayan ve 23 Mart’ta resmi olarak tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasıyla alevlenen protestolar, ülkeyi hareketlendirdi.

Ancak bu süreçte Twitter’ın, protestolarla ilgili bilgileri gizlediği ve bazı muhalif hesapları açıklama yapmadan engellediği öne sürüldü. Danla Bilic ve Berna Laçin gibi milyonlarca takipçisi olan ünlü isimlerin hesapları kapatıldı. Hükümetin baskısıyla platformun tarafsızlığını yitirdiğini düşünen çok sayıda kullanıcı, merkezi olmayan yapısıyla dikkat çeken BlueSky’a yönelerek gündemi buradan takip etmeye başladı. İlk günden bugüne uzanan bu süreç, hem Türkiye’nin siyasi atmosferini hem de sosyal medyanın rolünü bir kez daha sorgulattı.

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Bu kez ünlüler yönünü bu uygulamaya çevirdi. Instagram üzerinden tek tek paylaşım yapmaya başlayan ünlü isimler de, artık Bluesky’da olduklarını duyurdu. Özellikle muhalif görüşlere sahip kullanıcılar, ifade özgürlüğü ve tarafsızlık arayışıyla alternatif platformlara yönelmeye başladı. Bu süreçte, merkeziyetsiz yapısıyla dikkat çeken BlueSky uygulaması, Türkiye'deki kullanıcılar için yeni bir adres haline geldi. Farah Zeynep Abdullah, Melis İşiten, Kalben, Şebnem Bozoklu, Melek Mosso, Şahan Gökbakar, Enis Arıkan'a kadar birçok ünlü, Instagram hesaplarından Bluesky’a geçtiklerini duyurmaya başladı.

MUHALİF HESAPLARI ENGELLEDİĞİ İDDİASI Türkiye’de toplumsal gerilim, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasıyla başladı. İmamoğlu’nun tutuklanması, öğrenci protestolarını tetikledi ve 21 Mart’ta 40’tan fazla gençlik örgütünün hesapları, “ulusal güvenlik ve kamu düzeni” gerekçesiyle Twitter’da kısıtlandı. 23 Mart’ta İmamoğlu’nun resmi olarak görevinden uzaklaştırılmasıyla protestolar ülke geneline yayıldı. Kadın, hayvan hakları ve çevre gruplarının da dahil olduğu eylemler, Twitter’da geniş yankı bulsa da, platformun bu süreçte bazı içerikleri gizlediği ve muhalif hesapları engellediği iddiaları ortaya atıldı. 23 Mart’ta Twitter, Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) talebiyle, aralarında gazeteciler, siyasi figürler ve öğrencilerin bulunduğu 700’den fazla hesabı engelleme kararına itiraz ettiğini duyurdu. Platform, “Türk hükümetinin bu kararı hukuka aykırıdır” açıklamasını yapsa da, birçok kullanıcı bu adımı “geç kalmış bir tepki” olarak nitelendirdi. X’te paylaşılan gönderilere göre, hükümetin İletişim Başkanlığı eliyle Twitter’a baskı yaptığı ve VPN kullanımının yaygınlaşmasıyla sansürün etkisini yitirdiğini fark ederek hesap kapatma taleplerinde bulunduğu öne sürüldü.

X’E GÜVEN KAYBI YAŞANDI Bu gelişmeler, Twitter’ın Elon Musk yönetiminde hükümet taleplerine uyum oranının %80’i aştığını gösteren geçmiş verilerle birleşince, muhalif kullanıcılar arasında güven kaybına yol açtı. Özellikle 2023’te Türkiye seçimleri öncesi benzer sansür tartışmaları yaşanmış, Musk bu durumu, “Twitter’ın tamamen engellenmesi riskine karşı bir tercih” olarak savunmuştu. Ancak 2025’teki protestolarla birlikte, kullanıcılar tarafsız bir alternatif arayışına yöneldi ve BlueSky öne çıktı. BLUESKY NEDİR? Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey’in girişimi olan BlueSky, merkeziyetsiz yapısıyla dikkat çekiyor. Kullanıcıların verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını hedefleyen bu platform, içerik sansürü ve algoritmik manipülasyonlara karşı daha şeffaf bir deneyim sunduğunu iddia ediyor. BlueSky, 2019’da Twitter bünyesinde bir proje olarak doğmuş, 2021’de bağımsız bir şirket haline gelmiş bir sosyal medya platformudur. Merkezi olmayan yapısıyla dikkat çeken BlueSky, kullanıcıların veri ve içerik üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlıyor. 300 karakterlik gönderiler, dört görsel ve 60 saniyelik videolarla şu an sınırlı olsa da, sansüre dirençli altyapısı ve reklam veya abonelik modeline dayanmayan yaklaşımıyla fark yaratıyor. 2024’te ABD seçimleri sonrası Donald Trump’ın zaferiyle kullanıcı sayısı 1 milyon artan platform, bugün 30 milyonu aşkın kullanıcıya sahip. Türkiye’de ise son 24 saatte 700 binden fazla Türk kullanıcının BlueSky’a geçtiği belirtiliyor.