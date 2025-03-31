Bluesky ve AT Protokolü ile açık sosyal medyanın yükselişi

Elon Musk’ın Twitter’ı (X) satın almasının ardından ona rakip birçok uygulama da hayata geçirilmeye başlandı. Bunlardan bir tanesi olarak bir yıl önce ortaya çıkan rakiplerden biri olarak halka açılan Bluesky, bugün 33 milyondan fazla kullanıcıyla dikkat çekiyor. Ancak asıl hikaye, Bluesky’ın temelindeki AT Protokolü (ATProto). Bu teknoloji, açık bir sosyal web vizyonuyla onlarca yeni uygulamanın geliştirilmesini sağlıyor ve sosyal medyada devrim yaratma potansiyeli taşıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Seattle’da düzenlenen ilk AT Protokolü konferansı ATmosphere, geliştiricileri bir araya getirdi. Katılımcılar, ATProto’nun geleceğini, karşılaşılan zorlukları ve bu ekosistemi inşa ederken dikkat edilmesi gerekenleri tartıştı. Fiziksel katılımcıların yanı sıra çevrimiçi izleyiciler ve Discord topluluğu da etkinliğe dahil oldu. Konferans, açık sosyal webin temellerini güçlendirdi.

REKLAM

WEB 2.0 YENİDEN DOĞUYOR

ATProto topluluğu, sosyal medya siteleri, bloglar ve paylaşım platformlarıyla tanımlanan Web 2.0’ı yeniden inşa ediyor. Fark şu: Bu kez uygulamalar, teknoloji devlerinin kontrolündeki merkezi sistemler yerine açık teknolojiyle geliştiriliyor. Bluesky bu hareketin öncüsü olsa da, uzmanlar bunun son olmayacağını düşünüyor.