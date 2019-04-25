Sosyal ağ Twitter 2019 yılı ilk çeyrek sonuçlarını duyurdu. Bu yılın ilk çeyreğinde gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 787 milyon dolara çıkaran Twitter’ın aynı dönem itibariyle net karı ise yüzde 213 artışla 61 milyon dolardan 191 milyon dolara yükseldi.

Sosyal ağın 2018 yılının ilk çeyreğinde 336 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısı ise yıllık bazda 6 milyon gerileyerek 330 milyona düştü.

Twitter'ın açıkladığı son aylık aktif kullanıcı sayıları şöyle oldu:

Twitter’ın günlük aktif kullanıcı sayısı ise son bir yılda 14 milyon artışla 120 milyondan 134 milyona çıktı. Bu kullanıcı sayıları aynı zamanda Twitter’ın kamuoyuyla paylaştığı son resmi veriler oldu. Sosyal ağ Şubat 2019’da yaptığı resmi duyuruyla 2019 yılının ilk çeyreğinden sonra artık platformundaki kullanıcı sayılarını kamuoyuyla paylaşmayacağını açıklamıştı.

2013 yılının sonunda halka arz edilerek aynı yılın kasım ayında ABD borsalarında işlem görmeye başlayan Twitteri o tarihten bu yana her çeyrek için açıkladığı finansal sonuçlarla birlikte platformundaki aktif kullanıcı sayılarını da ABD ve uluslararası kırılımında duyuruyordu.

Sosyal ağın bu rakamı artık açıklamayacağını duyurması, Twitter’ın kullanıcı büyümesinin artık sonuna geldiği yönündeki yorumları da güçlendirmiş oldu.

10 yılda 30 milyondan 330 milyona geldi

Sosyal ağ bu kararına karşın, herhangi bir günde Twitter’a reklam gösterilebilen bir platform ya da uygulama üzerinden erişen kullanıcı sayısını ifade ede ‘para kazanılabilir günlük aktif kullanıcı’ (monetizable daily active usage) sayısını açıklamaya devam edecek.

Ancak bu rakam, şirketin sosyal medyadaki rakiplerindeki aktif kullanıcı sayısıyla benzer ölçütlere sahip olmadığı için karşılaştırılması da anlamlı sonuçlar vermeyecek. Örneğin Facebook aktif kullanıcı sayılarını aylık, günlük ve mobil kırılımında açıklıyor.

APPLE DA VAZGEÇMİŞTİ

Twitter’dan önce bir diğer teknoloji devi olan Apple de artık iPhone, iPad ve Mac satış adetlerini paylaşmama kararı almış ve bu kararını bu yılı başında uygulamaya geçmişti.

Apple, bu kararını gerekçe olarak ise şunu ileri sürmüştü: “Bu rakamların ilgi çekici bir şey olduğunu anlıyoruz. Ancak rakiplerimiz, akıllı telefonlarda, tabletlerde ve bilgisayarlarda üç ayda bir satış bilgisini vermiyor.”