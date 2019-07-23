İstanbul, 16 milyon nüfusuyla Türkiye’nin megakenti… Kentin, belki de en önemli sorunu trafik. Yoğun insan mobilizasyonu nedeniyle araçla bir noktadan başka bir noktaya gitmek yorucu, zahmetli ve elbette masraflı. Şehrin, trafik sorununu çözmek için bugüne değin gündeme gelen uygulamalar da ne yazık ki yetersiz kaldı. Gerek raylı sistemler, gerekse de toplu taşıma konusunda atılan adımlar istenen ölçüde sonuç vermedi. Trafik sorunu, çilesiyle derdiyle ve tüm ağırlığıyla devam ediyor.

İşte, bu büyük sorun girişimcileri de harekete geçiriyor. Bunun son örneğini, “elektrikli scooter çözümü” oluşturdu. HABERTÜRK’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, bir süre önce uluslar arası bir şirket, Ulaştırma Bakanlığı’nın kapısını çaldı. Kara ulaştırması ile ilgili birimlerle görüştü. İstanbul’da elektrikli scooter işletmeciliği ile “bireysel” yolcu taşımacılığı yapmak istediğini iletti. Bu amaçla “izin” ya da “lisans” talebinde bulundu.

Buna göre vatandaş, belli bir saat ya da mesafe için kredi kartıyla scooter kiralayacak. Bir noktadan bir noktaya gidecek ve öngörülen noktada aracı teslim edecek.

“BELEDİYE YETKİLİ”

Peki, bu konuda izin verildi mi? Kaynaklar, scooterla şehiriçi taşımacılık yapılacağına işaret ederek, “Bu konuda yetkili olan il belediyeleridir. Şirketin, bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşmesi gerekiyor. Gerekli bilgi talep sahiplerine iletildi” dedi.