Uçuruma yuvarlanan minibüs alev topuna döndü! Yaralılar ve can kayıpları var!
Adana'da, uçuruma devrilen minibüsün yanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Adana'da alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen minibüs Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde, uçuruma devrildikten sonra alev aldı.
POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
3 ÖLÜ, 7'Sİ ÇOCUK 18 YARALI
Sağlık ekipleri minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.