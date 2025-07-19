UD Leiria-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 mağlup etti. İkinci hazırlık maçında UD Leiria ile karşılaşacak sarı lacivertlilerde gözler yeni transferlerde olacak. Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka öncesinde, UD Leiria-Fenerbahçe maçının tarihi ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "UD Leiria-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte UD Leiria-Fenerbahçe maçı tarihi...
UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde, hazırlık maçlarına çıkıyor. Bu kapsamda, Portekiz 2. Lig takımlarından União de Leiria ile karşılaşacak Fenerbahçe'de gözler Jhon Duran'da olacak. Peki, "UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Jhon Duran oynayacak mı?" İşte detaylar...
UD LEİRİA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, Uniao de Leiria ile karşı karşıya geliyor.
UD Leiria-Fenerbahçe hazırlık maçı 20 Temmuz 2025 Pazar günü 22.00'de oynanacak.
UD LEİRİA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Portimao Stadı'nda oynanacak mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI
Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Portekiz ikinci liginden Portimonense'yi 2-1 mağlup etti.
JHON DURAN OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararına göre kadroya yazılabilecek.
Kampa geçen günlerde katılan ve son 2 idmanda takımla çalışmalara katılan genç golcü, teknik heyetin kararına göre kadroda yer alabilecek.
EN-NESYRI VE CENK DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin golcü oyuncuları Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun, Uniao de Leiria karşısında forma giyebilecek.
Sakatlıkları nedeniyle bireysel çalışan ve Portimonense maçının kadrosuna alınmayan 2 oyuncu da sakatlıklarını atlattı.
3 EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.