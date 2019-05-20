Görgü tanıkları kapasitesinin üstünde yolcu alan teknede 50'den fazla kişinin bulunduğunu söyledi.



Yerel medya kadın ve erkek takımlarının maçı için oyuncu ve taraftarları taşıyan teknenin sahilden açılmaya başladığını ve 300 metre sonra alabora olduğunu duyurdu. Yetkililer, kısa süre sonra başlayan kuvvetli rüzgar nedeni ile kurtarma ekiplerinin hemen olay yerine gidemediğini, çok sayıda kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.



Görgü tanıkları teknedekilerin takımları için tezahürat yaptığı sırada kuvvetli rüzgarın başladığını, ardından teknenin alabora olduğunu söyledi.

Yetkililer, rüzgarın dinmesi ardından bölgeye intikal ederek 10 kişiyi kurtardıklarını, 30 kişinin cesedinin denizden çıkarıldığını, çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.