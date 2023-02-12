İHA

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem bölgesinde gönüllü olarak bulunan Uğur Kardaş, afet bölgesinde bir cenazenin Afgan bir şahıs tarafından kolunun kesildiğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından bu olayı anlattığı bir paylaşımda bulunan Uğur Kardaş, şu cümleleri kullandı; "İnşaatın altından ceset çıkıyor. Bu cesedi arkaya ayırıyorlar. Gelsin nakil aracı alsın diye. Afganlı biri geliyor onun kolunu kesiyor, altınlarını alıyor. Çevik Kuvvet koruyor tabii. Polise diyecek bir şeyim yok. Adamı öldürürler burada zaten. Ona diyecek bir şeyim yok ama ne diyeyim ağabey yani... Biz o cesedi çıkarmak için uğraşalım Afgan'ın biri gelsin. Ya ben var ya yemin ederim anlamıyorum."

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

İddiaların asılsız çıkması sonucunda Uğur Kardaş, emniyet güçlerince Adıyaman’da havalimanında gözaltına alındı. Kardaş, iddiasını kanıtlayacak herhangi bir delilinin olmadığı beyanında bulundu.

Emniyet Müdürlüğü'nden Uğur Kardaş hakkında yapılan açıklamada ise şu cümleler kullanıldı; "Sosyal medyada depremde yapılan çalışmalar hakkında provakatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen Mustafa Uğur Kardaş isimli şüpheli, Adıyaman Havalimanında yakalanmış, yapılan mülakatta özetle; kendisinin enkaz çalışması yaptığı esnada çevrede vatandaşlardan 'Enkaz altından çıkarılan cesetlerin yol kenarına konulduğunu, birkaç kişinin kollarını kesip üzerinde bulunan altınların alındığını, hırsızların Afganistan uyruklu olduğunu duyduğunu, bu iddiasını kanıtlayacak herhangi bir delilinin olmadığı' şeklinde beyanlarda bulunmuştur.”

Gözaltına alınan Uğur Kardaş, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan dolayı Kahta Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklandı.