Polisleri de tehlikeye atacaktı

Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın özel haberine göre, Ukrayna'da tıp fakültesinde okuyan 20 yaşındaki Buket Yıldız ile 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi'nin katil zanlısı Hüsnü Can Ç. cumartesi günü Pendik'te babasının mezarı başında yakalandı. Emniyette susma hakkını kullandı.

Savcılıkta ve mahkemede ifade verdi. Peki iki genç kızı neden öldürdü? Cinayetin öncesinde, o anda ve sonrasında neler yaptı?

"SENİNLE OLMAKTANSA ÖLMEYİ TERCİH EDERİM"

Katil zanlısı, ifadesinde bu soruların yanıtlarını ayrıntılı olarak anlattı. Buket Yıldız'ın kız arkadaşı olduğunu öne sürdü. "Hayatta tutunacak tek dalımdır" dedi. Genç kızın, Ş.A. isimli kişiyle görüştüğünü iddia eden şüpheli, 31 Aralık akşamı daha önce 1.5 ay kaldığını iddia ettiği Yıldız'ın evine gittiğini söyleyerek "Neden benimle birlikte olmuyorsun" diye sorduğunu, Yıldız'ın "Seninle olmaktansa ölmeyi tercih ederim" diye bağırdığını anlattı.

CİNAYETİ ANLATIRKEN GÜLMEYE BAŞLADI



Bu sözlerin ardından Yıldız'ın odasına gittiğini belirten Hüsnü Can Ç., kendisinin de ikna etmek için peşinden gittiğini ifade etti. Yine aynı sözleri işittiğini anlatan şüpheli, "Masasının üzerinde bıçak vardı. Bıçağı aldım" dedi ve ifadesi esnasında gülmeye başladı. Neden güldüğü sorulan Hüsnü Can Ç., korkunç bir cümle kullandı: "O sırada aklıma o olay geldi, ondan güldüm."

Genç kızı boğazını keserek öldürdükten sonra bıçağı kendi boğazına dayayıp intihar etmek istediğini ve beceremediğini öne süren katil zanlısı, Zeynep Hüsünbeyi'ni de nasıl öldürdüğünü anlattı. "Zeynep'in daireye girdiğini fark ettim. İlk önce olayı anlamadı. Bana biraz yaklaşınca boğazından tuttum. Aynı şekilde bıçağı boğazına dayayıp tek seferde çektim. Yere düştü" dedi.

DELİL BIRAKMAMAK İÇİN Mİ?



Zanlıya delil bırakmamak için mi Zeynep Hüsünbeyi'ni de öldürdüğü soruldu. Delil bırakmamak için değil, gözü karardığı için ikinci cinayeti işlediğini soğukkanlılıkla anlattı.

"KENDİMİ DE EVLE YAKACAKTIM"



Hüsnü Can Ç., cinayet sonrasını ise şöyle anlattı:

Yere votka döktüm. Kendimi evle birlikte yakacaktım. Sonra vazgeçtim. Hırsızlık süsü vermek için laptop ve telefonlarını alıp havalimanına gittim. 2 Ocak günü gecesine bilet aldım. İstanbul'a gelip babamın mezarı başında intihar etmeye karar verdim.

POLİSLERİ DE TEHLİKEYE ATACAKTI



Bıçakla intihar etmek istediğini ancak yanında tabanca bulunması durumunu da "Polise korkmaları için ateş edecektim. Onlar da bana ateş ederek beni öldüreceklerdi. Bu şekilde ölmüş olacaktım" diye anlattı.

OTELDE KALDI, ARKADAŞINA GİTTİ, AİLESİ ARAMADI



İstanbul'a geldikten sonra 2 gün boyunca Pendik'te bir otelde kaldığını, son gün S.Y. isimli arkadaşına, Ukrayna'daki kız arkadaşı ve onun arkadaşının cinayete kurban gittiğini anlattı. Arkadaşının ise "Sorun yok kanka beraber kalırız" şeklinde yanıt verdiğini iddia etti. Arkadaşıyla bir köyde kaldığını da ekledi. Cinayetten sonra Türkiye'de geçirdiği süre boyunca yakalanana kadar ailesinden hiçbir bireyin de Hüsnü Can Ç.'yi aramadığı öğrenildi.

"BEN ÖLÜMÜ HAK ETTİM"



Hüsnü Can Ç., cinayet sırasında az miktarda alkol aldığını ancak sarhoş olmadığını belirtti. Son sözlerinde ise, "İki insanın hayatını aldığım için çok pişmanım. Açıkçası ben ölümü hak ettim. Başka diyeceğim yok" dedi.

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