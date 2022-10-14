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Ulaş Tuna Astepe, yeni dizisi 'Hayat Bugün' hakkında konuştu

19 Ekim'den itibaren her çarşamba günü SHOW TV'de izleyicilerle buluşacak olan 'Hayat Bugün'de 'Doç. Dr. Barış Güvener' karakterini canlandıracak olan Ulaş Tuna Astepe, yeni projesi hakkında konuştu

Ulaş Tuna Astepe, yeni dizisi 'Hayat Bugün' hakkında konuştu - Magazin haberleri
Yeni dizisi 'Hayat Bugün' hakkında konuştu
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SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün'ün başrol oyuncularından Ulaş Tuna Astepe, yeni projesini ve yeni rolünü anlattı.

Ekran için gün sayan 'Hayat Bugün'de; 'Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener' (Dr. Max Goodwin) olarak izleyici ile buluşacak olan Ulaş Tuna Astepe, heyecanını şu sözlerle dile getirdi; "Alışılmışın dışında bir hastane hikayesi izleyeceğiz. Dizinin orijinal konseptinde, çeşitli sorunları olan, hastasından doktoruna, insanların çok da mutlu olmadığı bir hastanenin tedavi sürecini, oyun kurucu bir başhekim ekseninde takip ediyoruz. Başhekimi hastanenin hastalıklarını tespit edip, tedaviye başlıyor. Hikayemizin baş kahramanı da aslında bu hastane. Elbette bu harika konsepte sadık kalarak, senaristlerimiz nefis bir uyarlama ortaya koymuşlar. Herkesin bildiği, birçoğumuzun hayatına dokunmuş o büyük, kalabalık, köklü hastane burası. Genci, yaşlısı, akıllısı, delisiyle bir Türkiye hastanesi."

Astepe, dizinin en dikkat çekici unsurlarını şöyle anlattı; "Hisarönü Hastanesi içinden her gün binlerce hayatın gelip geçtiği bir küçük ülke. İyileşmek umuduyla buraya gelen genci yaşlısı, akıllısı delisi, yerlisi yabancısıyla kozmopolit bir sığınak. Ve içerisinde bir meslek olduğu için değil, insan olmanın temel sorumluluğu olduğu için cefakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın evi. Bu kutsal göreve hakkını teslim eden bir senaryo okudum. Beni bu güzel senaryo içeri davet etti, ben de zevkle kabul ettim."

'Hayat Bugün'ün 'New Amsterdam'ın ilk orijinal uyarlaması olması hakkında ise bunları söyledi; "New Amsterdam'ı 'Hayat Bugün' senaryosunu okuduktan sonra izledim. Bir fikrim olsun niyetiyle başlamıştım fakat daha sonra bırakamadım. Dünyanın iki ayrı ucunda doğup büyümüş ikiz kardeşler onlar."

Sette çok uyumlu ve yüksek bir enerji ile çalıştıklarını ifade eden Ulaş Tuna Astepe, projeyi ekrandaki diğer dizilerden ayıran en önemli farkı ise şu cümlelerle özetledi; "Tüm dünyanın ve elbette bizim, umuda ihtiyacımız var. Hayat Bugün bu uğurda biz ne yapabiliriz sorusuna güçlü bir yanıt. Hayalim insanların yorgun argın geldikleri sıcak yuvalarında, tüm aile fertleriyle bir arada, iyi hissederek ve iyileşerek bu diziyi izleyip, bir tebessümle yataklarına dönmeleri."

David Schulner'in hem yaratıcılığını hem de yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali’nin oturduğu, uyarlama senaryosunu Ayça Üzüm ve Cansu Çoban’ın kaleme aldığı 'Hayat Bugün' sevilen oyuncuları, sürükleyici ve umut dolu hikayesi ile 19 Ekim Çarşamba 20.00’de SHOW TV’de başlıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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