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        İnsanlar hayatlarının kaç yılını çalışarak geçiriyor?

        İnsanlar hayatlarının kaç yılını çalışarak geçiriyor? AB'de bu süre ortalama 36,9 yıl ve giderek artışta. On yıldan önce, bu süre 34,9 yıldı. İskandinav ülkeleri ve Hollanda 40 yıldan fazla ile en uzun çalışma ömrüne sahip ülkeler listesinde başı çekerken, Türkiye, İtalya ve Romanya'da bu süre 10 yıl daha az. AB genelinde erkekler kadınlardan 4,3 yıl daha uzun süre çalışıyor. Estonya ve Litvanya bu farkın tersine döndüğü tek ülkeler.

        Giriş: 31.08.2024 - 10:34 Güncelleme: 31.08.2024 - 10:44
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        #çalışma hayatı

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