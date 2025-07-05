Ümit Karan, denizin keyfini çıkardı
Emekli futbolcu Ümit Karan, tatil için gittiği Bodrum Yalıkavak'ta denizin keyfini çıkardı
Giriş: 05.07.2025 - 23:54 Güncelleme: 05.07.2025 - 23:54
Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre; emekli milli futbolcu Ümit Karan, yaz tatilini Bodrum Yalıkavak’ta geçiriyor.
Ümit Karan, sahalardaki enerjisini tatilde de koruyor.
Sıcak havanın tadını denize girerek çıkaran Ümit Karan, suya atlarken sergilediği görüntüsüyle dikkat çekti.
Ümit Karan’ın keyifli tatil anları objektiflere böyle yansıdı.
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