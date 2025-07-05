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        Haberler Objektife Takılanlar Ümit Karan, denizin keyfini çıkardı - Magazin haberleri

        Ümit Karan, denizin keyfini çıkardı

        Emekli futbolcu Ümit Karan, tatil için gittiği Bodrum Yalıkavak'ta denizin keyfini çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 23:54 Güncelleme: 05.07.2025 - 23:54
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        Denizin keyfini çıkardı
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        Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre; emekli milli futbolcu Ümit Karan, yaz tatilini Bodrum Yalıkavak’ta geçiriyor.

        Ümit Karan, sahalardaki enerjisini tatilde de koruyor.

        Sıcak havanın tadını denize girerek çıkaran Ümit Karan, suya atlarken sergilediği görüntüsüyle dikkat çekti.

        Ümit Karan’ın keyifli tatil anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #Ümit Karan
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