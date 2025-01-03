Ümraniye'de kentsel dönüşümde ücretsiz teknik destek

İstanbul'un Ümraniye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, 2019 yılından bu yana vatandaşlara kentsel dönüşüm noktasında ücretsiz hukuki ve teknik destek sağlıyor.

Vatandaşlara, imar durumu, muhtemel yapılaşma şartları, güncel piyasa koşulları gibi konularda detaylı bilgi sağlanırken, sözleşme ve protokol kontrolleri gibi kapsamlı destekler de sunuluyor.