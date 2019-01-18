Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in adı bir süredir transfer haberleriyle anılıyor.

Konuyla ilgili konuşan Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut'un takımdan ayrılacağını düşünmediğini söyledi. 30 yaşındaki futbolcunun sakatlığından dolayı bazı maçları kaçırdığını ifade eden Emery, şu anda Özil'in sakatlığını atlattığını ve cumartesi günü Chelsea'ye karşı oynayabilme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.