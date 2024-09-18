Ünlü model Bianca Balti yumurtalık kanserine yakalandı
Ünlü Victoria's Secret meleği Bianca Balti, karın ağrısı şikâyetleri sonrası yumurtalık kanserine yakalandığını öğrendi
Victoria's Secret meleklerinden biri olarak ünlenen İtalyan model Bianca Balti, kansere yakalandığını açıkladı.
40 yaşındaki model, kendisine yumurtalık kanseri teşhisi konulduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
"Geçen pazar, acil servise gittikten sonra alt karın ağrımın evre 3C yumurtalık kanseri nedeniyle olduğunu öğrendim" diyen ünlü model; “Korku, acı ve gözyaşlarıyla ama çoğunlukla sevgi, umut, kahkaha ve güçle dolu bir haftaydı" ifadesini kullandı.
"Önümde uzun bir yol var ama bunun üstesinden geleceğimi biliyorum" diyen Bianca Balti; "Şimdiye kadar, kanser bana hayattaki engellere rağmen güzel şeylere tutunma şansı verdi" mesajını paylaştı.
3 kız çocuk annesi Bianca Balti; "Çok daha iyiyim ve bunu öğrendiğim için çok mutluyum" derken, ameliyattan yeni çıktığını ve kemoterapiye hazırlandığını belirtti.
Ünlü model, ameliyat sonrası durumunu şu sözlerle özetledi: Çok iyiyim, yemin ederim. Her şey için çok, çok, çok büyük umutlarım var. Benim için endişelenmeyin ve beni yakında çok sağlıklı göreceksiniz.
Bianca Balti daha önce de sağlık sorunları hakkında açıklama yapmıştı. Ünlü model, 2022'de verdiği röportajda, taşıdığı BRCA1 geni nedeniyle hayatı boyunca meme kanseri olma ihtimalinin yüzde 50 ve yumurtalık kanseri olma ihtimalinin yüzde 30 olduğunu söylemişti.