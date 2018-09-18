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Ünlü model Chrissy Teigen doğum sonrası depresyondan korunmak için plasentasını yedi!

ABD'li ünlü model Chrissy Teigen, plasenta yemenin doğum sonrası depresyondan (post-partum) koruduğunu iddia etti. Plasentasını yiyen Teigen'e karşı bilim insanları ise, bu konuda ünlü modelle aynı fikirde değiller. Uzmanlar, plasentanın bazı hormon seviyelerini artırdığını ancak depresyonu önleme gibi bir özelliğinin olmadığını söylüyor. Nevada Üniversitesi'nden bilim insanları, doğumdan sonra plasebo hapı alan 12 kadını analiz etti. Doğum sonrası depresyon da dahil olmak üzere plasenta hapının sağlık etkilerini araştırdılar. Bulgular tıp dergisi The Journal Women and Birth'te yayınlandı. Sonuçlar, plasenta kapsüllerinin yeni bir annenin doğum sonrası depresyon riskini azaltmadığını ortaya koydu

18.09.2018 - 06:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'li ünlü model Chrissy Teigen, plasenta yemenin doğum sonrası depresyondan (post-partum) koruduğunu iddia etti. Bilim insanları ise, bu konuda ünlü modelle aynı fikirde değiller. 

Uzmanlar, plasentanın bazı hormon seviyelerini artırdığını ancak depresyonu önleme gibi bir özelliğinin olmadığını söylüyor. 

Nevada Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir annenin akıl sağlığı üzerinde plasentanın kesinlikle hiçbir etkisi olmadığını gösteren araştırmayı yayınlasalar da, Chrissy Teigen, plasentanın faydalı olduğunu savunan ünlüler kervanına katıldı.

Mayıs ayında ikinci kez doğum yapan 32 yaşındaki Teigen, bu kez çok daha mutlu olduğunu ancak artık plasenta yemediğini açıkladı.

İngiliz gazete Daily Mail'in haberine göre; bu fikri savunan tek kişi Teigen değil. Kim ve Kourtney Kardashian, Tia ve Tamera Mowry, Katherine Heigl, January Jones, Alicia Silverstone, Holly Madison, Nikki Reed, Blac Chyna, Padma Lakshmi, Kim Zolciak ve Samantha Bee, plasenta tüketmenin faydalı olduğunu düşünen isimler arasında...

Ancak bilim insanları, riskli olan bu davranışı desteklemek için çok az kanıt bulunduğu konusunda, kişilerin ısrar ettiğini ifade ediyor. 

Geçtiğimiz yıl Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), plasenta haplarının kontamine olduğunu ve kan zehirlenmesine yol açtığını bildirdi.

Uygulamanın destekçileri, plasentanın doğum sonrası depresyonu önleyebilecek değerli vitaminler ve hormonlar içerdiğini iddia ediyor.

Nevada Üniversitesi'nden bilim insanları, doğumdan sonra plasebo hapı alan 12 kadını analiz etti. Doğum sonrası depresyon da dahil olmak üzere plasenta hapının sağlık etkilerini araştırdılar. Bulgular tıp dergisi The Journal Women and Birth'te yayınlandı. 

Sonuçlar, plasenta kapsüllerinin yeni bir annenin doğum sonrası depresyon riskini azaltmadığını ortaya koydu. 

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