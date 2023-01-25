Okul yıllarına ait bir kareyi paylaşan ünlü oyuncu altına şu notu düştü:

"Ortaokula başladığım ilk gün... Farkındaysanız; sağ kulağımın büyük olmasının nedeni de tüm can öğretmenlerimin eseridir. Çok çektiler sağ kulağımı, çok... Özellikle ilk 5 sene... Kulak hâlen büyük! Ciddiyim... Onun için saçlarım hep uzundur. (Bu özelimi paylaşmak istedim. Benim sağ kulak büyüktür) Suçum ise; derslerde her daim, yaramazlık ve espri yapıp, arkadaşlarımı güldürmekti... Meğer mesleğimin provalarını yapıyormuşum..."