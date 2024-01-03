ARDA TURAN Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan, tek başına geldiği alışverş merkezinde bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Daha sonra bir restoranda yemek yiyerek günün yorgunluğunu atan Arda Turan, yanına gelen futbolseverlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN



‘Avatar’ lakabıyla tanınan milli boksör Çağan Atakan Arslan, geçtiğimiz gün eşi Serap Korkmaz Arslan ve küçük çocukları Aslan ile Zenia ile objektiflere yansıdı. Sporcu "Herkes için güzel bir yıl olmasını diliyorum, özellikle milletimiz için çok güzel bir yıl olsun" ifadelerini kullandı.