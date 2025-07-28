Urartular'a ait kadın ayak izi Van Müzesi'nde ilk kez sergileniyor

En ilkel çağlardan bugüne kadar kadının yerinin her zaman çok önemli olduğunu vurgulayan Ünal, "Bugün de bu eserde aslında kadının bir çabasını görüyoruz. Kadınlar o dönemde kerpiç ev yaparken, çalışırken günümüzde ise çabasını sürdürmeye devam ediyor. Kadın dokunduğu her yeri güzelleştiriyor. Birçok müze gezdim. Müzelerde kalıntı ve eserleri dikkatle inceledim fakat ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bir kadının ayak izinin bulunması ve müzede sergilenmesi mükemmel. Bu gezinin unutulmaz bir parçası oldu" şeklinde konuştu.