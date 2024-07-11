Uruguay'ı eleyen Kolombiya finalde! Maç sonrası ortalık karıştı: Darwin Nunez taraftarlarla yumruklaştı
Copa Amerika yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Uruguay'ın 1-0 kaybettiği maçın ardından golcü oyuncu Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının bulunduğu tribüne çıkarak, taraftarlarla kavga etti.
Copa America yarı final mücadelesinde Kolombiya, Uruguay ile karşılaştı.
Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçı Kolombiya 1-0 kazandı.
Nestor Lorenzo'nun öğrencileri Lerma'nın 39. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı ve finale yükseldi.
Galatasaraylı Davinson Sanchez'in de formasını giydiği Kolombiya, maçın ikinci yarısında 10 kişi mücadele etmesine rağmen skoru korumayı başardı.
Arjantin ile Kolombiya arasında oynanacak Copa America finali 15 Temmuz Pazartesi günü saat 03.00'da başlayacak.
Uruguay ise üçüncülük maçında finalden bir gün önce Kanada ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ SONU KAVGA ÇIKTI
Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Uruguay’ın 25 yaşındaki golcüsü Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının olduğu tribüne çıkarak, taraftarlarla yumruk yumruğa kavga etti.
Uruguaylı oyuncuların da takım arkadaşlarını korumak adına tribüne çıktığı görüldü.
Nunez ve birkaç Kolombiya taraftarı arasında çıkan kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırdı.