Uruguay'ın eski lideri Mujica: Dürüst olmak gerekirse ölüyorum

Uruguay tarihine damga vuran isimlerin en önde gelenlerinden olan eski devlet başkanı Mujica, yemek borusundaki kanserinin karaciğerine de sıçradığını ve daha fazla tedavi görmek istemeyerek köpeğinin yanına gömülmek istediğini açıkladı.

Mujica, son röportajı olacağını söylediği Uruguay'daki haftalık haber dergisi Busqueda'ya verdiği demeçte 'ölüme mahkum' olduğunu söyledi.

"Benim dönemim sona erdi"

Küçük bir Güney Amerika ülkesi olan Uruguay'ı 2010-2015 yılları arasında yöneten eski lider, "Dürüst olmak gerekirse ölüyorum" dedi.

"Tek istediğim beni rahat bırakmaları. Benden daha fazla röportaj ya da başka bir şey istemesinler. Benim dönemim sona erdi."

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Hem hayranları hem de aleyhtarları arasında "Pepe" Mujica olarak tanınan Uruguay'ın halktan gelen eski Devlet Başkanı, siyasete ilk olarak Küba devriminden ilham alan Marksist militan grup Tupamaros'un lideri olarak atıldı.

Daha sonra Uruguay'ın 40. Devlet Başkanı olarak ülkesini Latin Amerika'nın en sağlıklı ve sosyal açıdan en liberal demokrasilerinden birine dönüştürerek kürtajı, eşcinsel evliliği ve marihuanayı yasallaştırdı. Solcu bir ikon olarak, küçük bir çiftlik evinde yaşamak için başkanlık sarayından kaçındı ve maaşının çoğunu hayır kurumlarına bağışlayarak küresel bir hayranlık uyandırdı.

89 yaşındaki Mujica ilk olarak geçtiğimiz nisan ayında doktorların yemek borusunda kanserli bir tümör bulduğunu açıkladı. Radyoterapi tedavisine başlandı ancak eylül ayında Mujica'nın doktorları yemek borusu kanserinin remisyona girdiğini söyledi.