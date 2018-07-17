Kazandığı 8 olimpiyat altınıyla tarihe adınını yazdırdıktan sonra Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kariyerini noktalayan Jamaikalı sprinter Usain Bolt, profesyonel futbola geçiş yapıyor...

Daha önce Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile idmanlara çıkan, birçok yardım maçında oynayan ve futbolcu olmak istediğini her fırsatta dile getiren Usain Bolt, Avustralya'nın yolunu tutuyor.

Avustralya basını, A Lig takımı Central Coast Mariners'ın efsane atlete 6 haftalık deneme teklif ettiğini duyurdu.

1 YILLIK ANLAŞMA YAPILABİLİR



Söz konusu 6 haftanın ardından Bolt'un futbol oynama yönünde karar alması halinde ünlü sporcu ile 1 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

Bolt, Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundows ve Norveç temsilcisi Stromsgodset ile deneme antrenmanlarına çıkmıştı