SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Şüpheli hareketleri fark edilince...
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Uyuşturucu zulalanmış araçla sınırı geçmek istedi, gümrük muhafazaya takıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Van Kapıköy Sınır Kapısı´ndan yurda girmek isteyen İran uyruklu bir şüpheliye ait aracın içerisinden 35 kilogram 684 gram eroin ele geçirdi.

29.11.2018 - 12:46 | Güncelleme: DHA

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, İran´dan Türkiye´ye giriş yapmak üzere sınıra gelen aracın Gümrük Muhafaza personelince şoförün hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine takibe alındığı belirtildi. DHA'nın haberine göre,  şahsın kimseyle irtibat kurmaması ve şüpheli hareketlerine devam etmesi üzerine aracın ve şoförün fiziki arama yapılmak üzere arama hangarına yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve Kapıköy Gümrük Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı arama sonucu, aracın ön sağ ve sol marşpiyel kısmından 51 paket halinde 25 kilogram 500 gram eroin ele geçirildiği duyuruldu. Fiziki olarak ulaşılamayan alanlarda ise dedektör köpeği ile arama yapıldığı belirtildi. Bu aramada da aracın ön göğüs kısmının arkasına gizlenen 25 paketin daha tespit edildiği belirtildi.

7 MİLYON 140 BİN LİRA DEĞERİNDE EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, toplamda 76 paket ele geçirildiği ve paketlerin içerisindeki 35 kilogram 684 gram eroinin piyasa değerinin 7 milyon 140 bin lira olduğunun belirlendiği belirtildi. Açıklamaya göre olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü, Van Saray Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek cezaevine gönderildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X