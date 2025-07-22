Vakti olmayanlar ama dizilerden de kopamayanlar buraya! Bir oturuşta bitirebileceğiniz 9 mini dizi

Akşam işten dönüp koştuğumuz biricik evimizde, salondaki o rahat koltuğa kurulup birkaç bölüm dizi izleyerek kafayı boşaltmayı kim sevmez ki! Diziler bizi başka hayatların izleyicisi yaptığı, bizi başka hayatları çok yakından görebilme şansı tanıdığı için herkes tarafından sevilir ama günümüzde özellikle televizyon dizilerinin süresinin uzun olması kafa dağıtmayı zorlaştırdığı gibi vaktimizi de çalıyor. İşte tam da böyle zamanlarda imdadımıza dijital platformlarda yayınlanan mini diziler yetişiyor.

Mini diziler, adından da anlaşılacağı gibi bir ya da iki sezon olan, hem bölüm sayısı az olan hem de süresi görece daha kısa olan dizilere deniyor. Mini diziler zaten en başında finali belli bir proje olarak yola çıktığı için ne konu fazla dağılıyor ne de karakterler kendisiyle çelişen değişimler yaşıyor. Yani özellikle kompakt hikaye ve tutarlı karakter sevenler için mükemmel bir tercih! İşte farklı platformlardan, yerli ve yabancı 9 mini dizi önerisi...

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The Queen’s Gambit (2020) - 1 sezon, 7 bölüm

Başrol oyuncuları: Anya Taylor-Joy

Yönetmen: Scott Frank

Platform: Netflix Amerikan dramatik dönem dizisi olarak sunulan The Queen’s Gambit, 1950’li yıllarda geçiyor ve satranç dehası yetim Beth Harmon’un yükselişini ve içsel mücadelesini konu alır. Yayınlandığı dönem kısa sürede en çok izlenen mini dizi haline geldi ve En İyi Mini Dizi ödülünün de bulunduğu toplam on bir Primetime Emmy Ödülü'nün sahibi oldu. Şahsiyet (2018) - 1 sezon, 12 bölüm Başrol oyuncuları: Haluk Bilginer, Cansu Dere Yönetmen: Onur Saylak Platform: Puhutv Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy ödülü kazandıran Şahsiyet dizisi Eski adliye kâtibi Agâh Beyoğlu'nun Alzheimer başlangıcı tanısı almasıyla birlikte geçmişle hesabını kapatma çabasını ekrana taşıyor. Geçmişte bir kasabada işlendiğini bildiği bir suça karşı bir intikam çalışması başlatabn Agah Bey unutma lanetini fırsata çevirmeye karar veriyor. Maid (2021) - 1 sezon, 10 bölüm Başrol oyuncuları: Margaret Qualley, Andie MacDowell Yönetmen: John Wells Platform: Netflix Stephanie Land'in anı kitabından uyarlanan Maid (Hizmetçi) dizisi genç bir annenin toksik bir ilişkiden kurtulduktan sonra temizlikçi olarak ayakta kalmaya çalışma mücadelesini ekrana taşıyor.Dizi yayınlandığı dönem pek çok dalda Emmy ve Altın Küre adaylığı elde etti.

Normal People (2020) - 1 sezon, 12 bölüm Başrol oyuncuları: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal Yönetmen: Lenny Abrahamson, Hettie Macdonald Platform: Hulu / BBC Son zamanların en çok konuşulan yapımlarının başında gelen Normal People, ilk gençlik yıllarında aynı okulda oldukları için tanışan Marianne ve Connell’ın lise yıllarından üniversiteye uzanan, duygusal ama oldukça da karmaşık olan ilişkilerine odaklanır. Duygusu ve diyalogları son derece derinlikli olan bu mini dizi oyuncularına büyük bir şöhret de getirdi. Oussekine (2022) - 1 sezon, 4 bölüm Başrol oyuncuları: Sayyid El Alami, Hiam Abbass Yönetmen: Antoine Chevrollier Platform: Disney+ Tarihsel bir olaydan beslenen Oussekine, 1986’da Paris’te polis şiddetiyle öldürülen Malik Oussekine’in gerçek hikâyesine anlatır. Özellikle politik ve tarihi dizileri sevenler için ilgi çekici olan Oussekine, dönemin orijinal yapımlarından biri olma özelliği taşıyor. Unorthodox (2020) - 1 sezon, 4 bölüm Başrol oyuncuları: Shira Haas Yönetmen: Maria Schrader Platform: Netflix Genç bir kadının özgürleşme hikayesi... Brooklyn’deki ultra-Ortodoks Yahudi cemaatinden evlendirildikten sonra kaçan genç bir kadının Berlin’de özgürlüğü ve kendini keşfetme hikayesini ekrana taşıyan Unorthodox mini dizi denince akla ilk gelen dizilerden üstelik Deborah Feldman'ın da biyografisidir.