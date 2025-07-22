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        Haberler Yaşam Vakti olmayanlar ama dizilerden de kopamayanlar buraya! Bir oturuşta bitirebileceğiniz 9 mini dizi

        Vakti olmayanlar ama dizilerden de kopamayanlar buraya! Bir oturuşta bitirebileceğiniz 9 mini dizi

        İşten, okuldan, gündelik hayat koşuşturmasından biraz uzaklaşmak istiyor ama evden de çıkmak istemiyorsak diziler imdadımıza yetişiyor. Dizi izlemeyi çok seviyor ama uzun soluklu dizilere vakit bulamıyor musunuz? Bu yazı tam size göre. İşte bir çırpıda izlenebilecek 9 güçlü mini dizi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 09:30 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:30
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        Bir oturuşta bitirebileceğiniz 9 mini dizi
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        Akşam işten dönüp koştuğumuz biricik evimizde, salondaki o rahat koltuğa kurulup birkaç bölüm dizi izleyerek kafayı boşaltmayı kim sevmez ki! Diziler bizi başka hayatların izleyicisi yaptığı, bizi başka hayatları çok yakından görebilme şansı tanıdığı için herkes tarafından sevilir ama günümüzde özellikle televizyon dizilerinin süresinin uzun olması kafa dağıtmayı zorlaştırdığı gibi vaktimizi de çalıyor. İşte tam da böyle zamanlarda imdadımıza dijital platformlarda yayınlanan mini diziler yetişiyor.

        Mini diziler, adından da anlaşılacağı gibi bir ya da iki sezon olan, hem bölüm sayısı az olan hem de süresi görece daha kısa olan dizilere deniyor. Mini diziler zaten en başında finali belli bir proje olarak yola çıktığı için ne konu fazla dağılıyor ne de karakterler kendisiyle çelişen değişimler yaşıyor. Yani özellikle kompakt hikaye ve tutarlı karakter sevenler için mükemmel bir tercih! İşte farklı platformlardan, yerli ve yabancı 9 mini dizi önerisi...

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        The Queen’s Gambit (2020) - 1 sezon, 7 bölüm

        Başrol oyuncuları: Anya Taylor-Joy

        Yönetmen: Scott Frank

        Platform: Netflix

        Amerikan dramatik dönem dizisi olarak sunulan The Queen’s Gambit, 1950’li yıllarda geçiyor ve satranç dehası yetim Beth Harmon’un yükselişini ve içsel mücadelesini konu alır. Yayınlandığı dönem kısa sürede en çok izlenen mini dizi haline geldi ve En İyi Mini Dizi ödülünün de bulunduğu toplam on bir Primetime Emmy Ödülü'nün sahibi oldu.

        Şahsiyet (2018) - 1 sezon, 12 bölüm

        Başrol oyuncuları: Haluk Bilginer, Cansu Dere

        Yönetmen: Onur Saylak

        Platform: Puhutv

        Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy ödülü kazandıran Şahsiyet dizisi Eski adliye kâtibi Agâh Beyoğlu'nun Alzheimer başlangıcı tanısı almasıyla birlikte geçmişle hesabını kapatma çabasını ekrana taşıyor. Geçmişte bir kasabada işlendiğini bildiği bir suça karşı bir intikam çalışması başlatabn Agah Bey unutma lanetini fırsata çevirmeye karar veriyor.

        Maid (2021) - 1 sezon, 10 bölüm

        Başrol oyuncuları: Margaret Qualley, Andie MacDowell

        Yönetmen: John Wells

        Platform: Netflix

        Stephanie Land'in anı kitabından uyarlanan Maid (Hizmetçi) dizisi genç bir annenin toksik bir ilişkiden kurtulduktan sonra temizlikçi olarak ayakta kalmaya çalışma mücadelesini ekrana taşıyor.Dizi yayınlandığı dönem pek çok dalda Emmy ve Altın Küre adaylığı elde etti.

        Normal People (2020) - 1 sezon, 12 bölüm

        Başrol oyuncuları: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal

        Yönetmen: Lenny Abrahamson, Hettie Macdonald

        Platform: Hulu / BBC

        Son zamanların en çok konuşulan yapımlarının başında gelen Normal People, ilk gençlik yıllarında aynı okulda oldukları için tanışan Marianne ve Connell’ın lise yıllarından üniversiteye uzanan, duygusal ama oldukça da karmaşık olan ilişkilerine odaklanır. Duygusu ve diyalogları son derece derinlikli olan bu mini dizi oyuncularına büyük bir şöhret de getirdi.

        Oussekine (2022) - 1 sezon, 4 bölüm

        Başrol oyuncuları: Sayyid El Alami, Hiam Abbass

        Yönetmen: Antoine Chevrollier

        Platform: Disney+

        Tarihsel bir olaydan beslenen Oussekine, 1986’da Paris’te polis şiddetiyle öldürülen Malik Oussekine’in gerçek hikâyesine anlatır. Özellikle politik ve tarihi dizileri sevenler için ilgi çekici olan Oussekine, dönemin orijinal yapımlarından biri olma özelliği taşıyor.

        Unorthodox (2020) - 1 sezon, 4 bölüm

        Başrol oyuncuları: Shira Haas

        Yönetmen: Maria Schrader

        Platform: Netflix

        Genç bir kadının özgürleşme hikayesi... Brooklyn’deki ultra-Ortodoks Yahudi cemaatinden evlendirildikten sonra kaçan genç bir kadının Berlin’de özgürlüğü ve kendini keşfetme hikayesini ekrana taşıyan Unorthodox mini dizi denince akla ilk gelen dizilerden üstelik Deborah Feldman'ın da biyografisidir.

        Chernobyl (2019) - 1 sezon, 5 bölüm

        Başrol oyuncuları: Jared Harris, Stellan Skarsgård

        Yönetmen: Johan Renck

        Platform: HBO

        Tarihte hala gizemini koruyan SSCB'de meydana gelen 1986’daki Çernobil nükleer felaketini konu alan dizide olayın perde arkasındaki ihmalleri ve insanlık trajedisi anlatılır. Tarihsel dizi ya da belgesel dizi türünde yapımları arayanlar için Chernobyl gerçek bir başyapıt olabilir.

        The Lost Flowers of Alice Hart (2023) - 1 sezon, 7 bölüm

        Başrol oyuncuları: Sigourney Weaver, Alyla Browne

        Yönetmen: Glendyn Ivin

        Platform: Prime Video

        Holly Ringland'ın romanından uyarlanan mini dizi The Lost Flowers of Alice Hart, ailesini korkunç bir yangında kaybeden küçük Alice’in geçmişiyle yüzleşme mücadelesini ekrana taşır. 13. AACTA Ödülleri'nde 12 adaylığı vardı.

        Behind Her Eyes (2021) - 1 sezon, 6 bölüm

        Başrol oyuncuları: Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman

        Yönetmen: Erik Richter Strand

        Platform: Netflix

        Aslında psikolojik olarak oldukça derinlikli sahnelere sahip olsa da dizi bir aşk üçgenini merkeze alıyor. Bir gerilim dizisi diyebileceğimiz Behind Her Eyes, Yeni işinde patronuyla bir ilişki yaşamaya başlayan Louise'in, patronunun karısıyla beklenmedik bir şekilde arkadaş olmasıyla derinleşir.

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