Sivas Hayvanlar\u0131 Koruma Kurulu, Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Yeliz Y\u0131ld\u0131zhan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda topland\u0131. Toplant\u0131da 5199 say\u0131l\u0131 Hayvanlar\u0131 Koruma Kanunu nun 14 \u00fcnc\u00fc kapsam\u0131nda tehlike arz eden hayvanlarla ilgili de\u011ferlendirme yap\u0131ld\u0131. Yap\u0131lan de\u011ferlendirme sonucunda yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada Sivas ta Pitbull, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio \u0131rklar\u0131 ile bu \u0131rklar\u0131n melezleri olan k\u00f6peklerinin \u00fclkeye giri\u015fi, sat\u0131\u015f\u0131, \u00fcretimi, sahiplenilmesi, takas edilmesi ve hediye olarak verilmesinin yasak oldu\u011fu hat\u0131rlat\u0131ld\u0131. Belirtilen k\u00f6pek \u0131rklar\u0131n\u0131 bu bulunduran ki\u015filer hakk\u0131nda hayvan ba\u015f\u0131na 7 bin 802 TL para cezas\u0131 uygulanaca\u011f\u0131 ve s\u00f6z konusu hayvanlara ise el konulaca\u011f\u0131 duyuruldu.\u00a0