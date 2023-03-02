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Haberler Teknoloji Oyun Valorant Sistem Gereksinimleri 2023: Valorant Kaç GB Yer Kaplar?
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Valorant sistem gereksinimleri 2023: Valorant kaç GB yer kaplar?

PC'de Valorant oynamak için önerilen gereksinimleri dikkate almak önemlidir, çünkü oyunun FPS'si buna bağlıdır. Bu nedenle, Windows için oyunun minimum sistem gereksinimlerini incelemeniz en doğrusu olacaktır.

Valorant Sistem Gereksinimleri 2023: Valorant Kaç GB Yer Kaplar?
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Dünyaya kasıp kavuran oyunlar arasında yer alan Valorant, her yaştan oyuncuya hitap ederek büyük bir kitleye sahip olmuştur. Sistem gereksinimi olarak çok yüksek şartlar sunmayan bu aksiyon oyunu özellikle bilgisayar başında oturmayı sevenlerin favori eğlencelerden biridir. Her bir dövüş karakterinin ayrı özellikleri olmasıyla beraber, çeşitli oyun festivalleri ve cos-play’leri de yapılmaktadır. Bu kadar rağbet göre popüler bir oyun ise belli başlı gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır.

Valorant Kaç GB Yer Kaplar?

Her oyunun en önemli yönlerinden biri ne kadar alan kapladığıdır. Günümüzde pek çok oyuncunun kişisel bilgisayarlarında yeterli depolama alanı yoktur ve bu, yavaşlama sorunlarına veya oyun programını indirememeye neden olabilir. Bu, özellikle nişancı oyunlarında çok önemlidir. Çünkü FPS'deki herhangi bir küçük gecikme, oyuncuların hamleleri kaçırmasına ve sonunda oyunu kaybetmesine neden olabilir. Valorant gibi oyunların FPS'si büyük ölçüde bilgisayarınızın işleyişine ve akıcılığına bağlıdır.

VALORANT, yaklaşık 23 GB boyutundadır. Bununla birlikte, bilgisayarınızın mükemmel performansının yanı sıra oyuna gelecek güncellemeler nedeniyle daha fazla boş alana sahip olmanız da önerilir. Bu, boyutun zamanla daha da artmasının muhtemel olduğu anlamına gelir. Valorant sistem gereksinimleri minimum ve önerilen şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Minimum özellikler ile oyun en alt sınırdaki yeterlilikten oynanabilir iken önerilen gereksinimlere göre oynamanız halinde kalite düzeyi yüksek bir oyun keyfi yaşarsınız.

Minimum gereksinimler:

  • İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400
  • RAM belleği: 4 GB
  • Ekran kartı: Intel HD 4000
  • Video belleği: 1 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7 - 64 bit

Önerilen gereksinimler:

  • İşlemci: Intel I3-370M veya I3-4150
  • RAM belleği: 4 GB
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 730
  • Video belleği: 1 GB
  • İşletim sistemi: Windows 10 - 64 Bit

İşletim sisteminizde Windows 7 32-Bits sürümü varsa Windows 7 64-Bits'e güncellemeniz en doğrusu olacaktır. Aksi takdirde diğer minimum veya maksimum gereksinimleri karşılasanız bile Valorant'ı oynayamazsınız.

Valorant Kaç GB Ram İstiyor?

Valorant gereksinimlerinde belirtildiği gibi oyuncuların oynaması gereken ram yaklaşık 4 GB’dir. Ancak arka planda bellek tüketen diğer ikincil programları çalıştırırken sorun yaşamamanız için her zaman biraz daha fazlasını kullanmalısınız.

Şu anki haliyle bilgisayarınızın bileşenlerinin Valorant da dahil olmak üzere herhangi bir oyunla uyumlu olup olmadığını görmek için analiz sunabilen bazı web uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulanabilir bir çözüm olsa da dizüstü bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılımlarla doldurabileceği için bunların kullanımı pek tercih edilmez. Diğer bir seçenek olarak sahip olduğunuz donanımı direkt Valorant gereksinimleri ile karşılaştırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca sıkıntı yaşamamanız için Intel Core I5 4460 gibi belirtilenden daha yüksek bir işlemciye sahip olmanızı öneririz. Donanımınız ve bilgisayarınızdaki boş alan sayesinde iyi bir FPS oranına sahip olabileceğinizi unutmayın.

Valorant Kaç GB Ekran Kartı İstiyor?

Eğer Valorant kaç GB ekran kartı istiyor diye merak ediyorsanız Valorant'ın keyfini çıkarmak için entegre Intel HD 4000 kartınızın olması yeterli olacaktır. Ancak oyunu daha yüksek ayarlar ve stabil FPS ile oynamak istiyorsanız GeForce GT 730 önerilir. Valorant'ı bilgisayarınıza veya dizüstü bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız şu adımları takip etmeniz gerekir:

  • Oyunun web sitesine gidin.
  • "Ücretsiz oyna"ya tıklayın.
  • Riot Games hesabınızla giriş yapın (eğer hesabınız yoksa oluşturmak için ilerleyin).
  • Yükleyiciyi indirin ve çalıştırın.

Tüm bu adımları yaptıysanız Riot Games shooter bilgisayarınızda zaten kurulu olacaktır. Böylece oradan oyuna kolayca ulaşabilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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