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Haberler Teknoloji Oyun Rocket League Sistem Gereksinimleri 2023: Rocket League Kaç GB Yer Kaplar?
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Rocket League sistem gereksinimleri 2023: Rocket League kaç GB yer kaplar?

Rocket League oynamak nispeten kolaydır ve herkes tarafından yapılabilir. Başlangıç seviyesindeki kullanıcılar Rocket League'in kontrollerinin, her detayını kontrol eden gerçek uzmanlardan oluştuğunu hemen fark edecektir. Oynamaya yeni başlayan bir acemiyseniz oyunda gelişmeniz, oyunlar kazanmanız ve nihayetinde o mükemmelliği yakalamanız için yararlı olacak birkaç ipucu ve püf noktası öğrenmek ilginizi çekebilir.

Rocket League Sistem Gereksinimleri 2023: Rocket League Kaç GB Yer Kaplar?
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Rocket League yaklaşık 2 GB ağırlığındadır, bu nedenle PC'nize yüklemek için yeterli alana sahip olmalısınız. Buna ek olarak oynamak için gereken RAM'i, önerilen işlemciyi veya grafikleri dikkate almalı ve bilgisayarınızın bu başlıkla uyumlu olup olmadığını belirlemelisiniz.

Rocket League Sistem Gereksinimleri

Rocket League'in bir futbol oynama oyunu olduğunu ama araba kullanarak gerçekleştirildiğini bilmelisiniz. Bu, oyun boyunca geri kalan katılımcıların roketlerin yardımıyla hareket ettirilen araçlarla gollerini atmaya çalıştığını göreceğiniz anlamına gelir. Aşırı hızlara ulaşmak için kendinizi zihinsel olarak hazırlayın ve takımın en iyi oyuncusu olmak için eğlenceli hamleler yapın. İlk saatlerinizde ve maçlarınızda, kazanma şansı elde etmek isteyen her Rocket League oyuncusunun ustalaşması gereken temel kavramları ve manevraları anlamaya başlayacaksınız. Eğer Rocket League kaç GB ram istiyor diye merak ediyor ve oyunu asgari şartlar altında oynamak istiyorsanız aşağıdaki özelliklere sahip bir bilgisayar kullanmanız gerekir.

Minimum sistem gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) veya (64 bit) Windows İşletim Sistemi
  • İşlemci: 2,5 GHz Çift çekirdekli
  • Bellek: 4 GB
  • Depolama Alanı: 20 GB
  • DirectX: DirectX 11
  • Grafikler: NVIDIA GeForce 760, AMD Radeon R7 270X veya daha iyisi

Önerilen sistem gereksinimleri:

Rocket League oynarken sorun veya yavaşlama yaşamamak için aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun.

  • İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) veya (64 bit) Windows İşletim Sistemi
  • İşlemci: 3.0+ GHz Dört çekirdekli
  • Bellek: 8 GB
  • Depolama Alanı: 20 GB
  • DirectX: DirectX 11
  • Grafikler: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 470 veya daha iyisi

Rocket League mekaniğinde ustalaşmanın en önemli adımı, oyunun kontrollerine alışmak ve onları avucunuzun içi gibi bilmektir. İlk birkaç dakikayı kontroller menüsüne girerek geçirin ve bir göz atın. Aslında çok fazla detay yoktur ama maçlarda pek çok süslü şey yapabilirsiniz. Kamera eksenleri veya hassasiyeti gibi herhangi bir kontrolü beğeninize göre değiştirmenizin ve eğitim alanlarında çokça pratik yapmanızın bir zararı olmaz. Ayrıca bu oyunun klavye ve fare yerine bir denetleyici kullanmak üzere tasarlandığını unutmayın, bu sizi bilerek daha dezavantajlı hale getirecektir.

En temel yönlerden biri savrulma ve takla atmadır. Birincisi, elinizde "PowerSlide", sola veya sağa basarak arabayı 180 derece döndürmek için kullanılan bir kızak vardır. Patinajı daha da kapatmak için düğmeyi frenle birlikte de kullanabilirsiniz. Bu hem pas verirken hücum etmeniz hem de savunma yaparken geri dönmeniz veya kale çizgisinde destansı kurtarışlar yapmanız için iyidir.

Bu noktada Rocket League nispeten eski bir oyun olarak değerlendirilebilir. Fakat bu, Rocket League sistem gereksinimlerini kesin bir şekilde karşıladığınız anlamına gelmez. Bu oyunda yüksek fps istendiğini yoksa geride kalacağınızı unutmamalısınız. İyi bir bilgisayarınız yoksa kaybolursunuz. Rakiplerinize karşı kendinize daha iyi bir avantaj sağlamak için arabanızı tavanda ve duvarlarda zıplamak, yükseltmek veya sürmek için kullanmalısınız. Yetenekliyseniz anında eşleşmeler alırsınız ve bunlar yalnızca yaklaşık 5 dakika sürer. Yeni deneyimler yaşamayı seviyorsanız, Snow Day, Hoops, Rumble ve Dropshot gibi yeni modları deneyebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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