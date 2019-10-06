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Van'da dağa eleman götüren işbirlikçi suçüstü yakalandı

MİT ve Van Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışma sonucu, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaptırılmak istenen bir şahıs ile bu şahsı dağa götürmekle görevlendirilen işbirlikçi operasyonla gözaltına alındı. İşbirlikçinin 2 ay içerisinde biri Suriye uyruklu olmak üzere toplam 5 şahsın terör örgütünün kırsal alanına katılımını sağladığı tespit edildi

pkk/kck terör örgütü

Van'da, son iki ayda 5 kişiyi terör örgütü PKK/KCK'ya katılımını sağladığı tespit edilen bir şahıs operasyonla gözaltına alındı.

Meral Yıldız'ın haberine göre, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 1 kişi ile bu şahsın kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 1 işbirlikçinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki çalışma sonucu 2 Ekim tarihinde MİT Başkanlığı ve Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, gerçekleştirilen ortak operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan işbirlikçinin 2 ay içerisinde 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 5 şahsın örgütün kırsal alanına katılımını sağladığı tespit edildiği belirtildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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