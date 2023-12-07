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        Muradiye Belediyesi karla mücadeleye hazır

        Van'ın Muradiye Belediyesi, kışın mahalle yollarında olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:49
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        Muradiye Belediyesi karla mücadeleye hazır
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        Van'ın Muradiye Belediyesi, kışın mahalle yollarında olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kış şartlarından etkilenmemesi için 5 greyder, 4 loder, 8 kepçe, kar püskürtme aracı, tuzlama aracı, 5 kamyon ve 60 personel ile kar ve zorlu hava şartlarıyla mücadele için görev başında olacak.

        Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, yaptığı açıklamada, Muradiye Belediyesi olarak kış hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

        Muradiye'ye bağlı tüm mahalle yolarında çalışma yürüteceklerini ifade eden Akdoğan, şöyle konuştu:

        "Okul servis güzergahlarının ve köy yollarının açık tutulması, vatandaşlarımızın güvenli şekilde seyahat edebilmesi için belediye olarak tüm ekiplerimizle hazırız. Geçtiğimiz yıllarda hem hasta kurtarma hem de yol açma konusunda ekiplerimizle iyi çalışmalar gerçekleştirdik. Bu yıl da aynı şekilde eğitim ve öğretimin devam etmesi ve yollarımızın açık tutulması için Muradiye Belediyesi olarak çaba göstereceğiz."

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        Galeri
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