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        Van'da otomobilin çarptığı 17 koyun telef oldu

        Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin çarptığı 17 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 22:45 Güncelleme: 06.12.2023 - 22:45
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        Van'da otomobilin çarptığı 17 koyun telef oldu
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        Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin çarptığı 17 koyun telef oldu.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BTM 341 plakalı otomobil, Muradiye-Çaldıran kara yolu Açıkyol mevkisinde, yolun karşısına geçen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

        Kazada, sürüdeki 17 koyun telef oldu.

        Kısa süreli trafiğe kapanan yol, Muradiye Belediyesi ekiplerinin yolu temizlemesiyle açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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