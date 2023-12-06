Van'da otomobilin çarptığı 17 koyun telef oldu

Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin çarptığı 17 koyun telef oldu.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BTM 341 plakalı otomobil, Muradiye-Çaldıran kara yolu Açıkyol mevkisinde, yolun karşısına geçen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada, sürüdeki 17 koyun telef oldu.

Kısa süreli trafiğe kapanan yol, Muradiye Belediyesi ekiplerinin yolu temizlemesiyle açıldı.

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