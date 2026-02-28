Canlı
        Hakkari'de karda bitkin düşen leyleğe vatandaş sahip çıktı

        Hakkari'de karda bitkin düşen leyleğe vatandaş sahip çıktı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karda bitkin bulunan leyleğe bir vatandaş sahip çıktı.

        Giriş: 28.02.2026 - 16:57
        Hakkari'de karda bitkin düşen leyleğe vatandaş sahip çıktı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karda bitkin bulunan leyleğe bir vatandaş sahip çıktı.

        Büyükçiftlik beldesindeki Kerem Zeydan Mahallesi'nde kar ve soğuk havadan etkilenen leylek, elektrik direğindeki yuvasından düştü.

        Mahalle sakini Burhan Yalçın, uçamayan leyleği alarak evine getirdi.

        Sobalı odada ısınmasını sağladığı leyleğe su ve yiyecek veren Yalçın, kısa sürede hayvanın iyileşmesini sağladı.

        Bir süre evde baktığı leyleğin uçabildiğini gören Yalçın, kar yağışının durmasıyla hayvanı yeniden doğaya bıraktı.

        O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Yalçın, "Akşamdan beri kar ve tipi etkili oluyor. Leyleği donmak üzereyken bulduk. Üşümüş görünüyordu." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

