        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Van'da "Büyük Aile İftar Programı"na katıldı:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van'da "Büyük Aile İftar Programı"na katıldı.

        Giriş: 28.02.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Göktaş, AK Parti Van İl Gençlik Kollarınca "İftara 5 Kala" etkinliği kapsamında Edremit ilçesinde trafikte bulunan sürücülere iftarlarını yapabilmeleri için kumanya dağıttı.

        Daha sonra AK Parti İl Başkanlığınca Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Büyük Aile İftar Programı"na katılan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

        Vatandaşların ramazan ayını kutlayan Göktaş, "Bu müstesna ayın rahmeti, bereketi hanelerimize birlik, beraberlik ve huzur getirsin. Ramazan ayı, birlikte paylaşmayı, dayanışmayı ve bütün hayırlarıyla yaşayabileceğimiz bir ay olsun. AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Büyük Aile İftar Programı'na ailelerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz ve yeni evlenen çiftlerimiz katıldı, her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kadın kooperatiflerimiz ve evde bakım yardımından faydalanan ailelerimiz de buradalar, her birinize kucak dolusu selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum." diye konuştu.

        Van'a sosyal anlamda her türlü desteği sağladıklarını dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde destek sağlamaya devam edeceğiz. Bugün de çok değerli bir açılış gerçekleştirdik. Önümüzdeki aylarda da Van'daki engelli ailelerimize yönelik çok güzel bir kompleksi şehrimize kazandıracağız. Açılışını hep beraber yapacağız. Bugün 28 Şubat ve karanlık bir dönemden geçmiştik. Tam 29 yıl önce kadınlar, kılık kıyafetlerinden dolayı eğitim ve çalışma hayatından uzaklaştırıldığı bir dönem olmuştu. Karanlık zihniyetin bir dönemiydi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun 28 Şubat'tan eser kalmadı. Biz insanların inancına ve kimliğine saygı duyuyoruz. Herkesin eşit bir şekilde ilerlediği bir Türkiye istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Terörsüz Türkiye sürecini de el birliğiyle muvaffak kılacağız. Bu topraklarda huzurun, barışın, istikrarın sürmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise "Bu bölgede fitnenin, fesadın, savaşın son bulmasını istiyoruz. Artık her insanın kendi inancını, kültürünü rahatça yaşadığı dönemdeyiz. Memleketimizin terörden tamamen arındırılmış bir bölge olması için çaba gösterdik. Cumhurbaşkanımız çok sağlam bir iradeyle bu işin arkasında durdu. Dün İmralı'dan gelen açıklamayı doğru ve olumlu buluyoruz. Özellikle Dem Partisi'nin buna dikkat etmesi gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas da "AK Parti, 24 yıldır memleketin ve milletinin yanındadır. Allah'ın izniyle Van'da da çok güzel hizmetler ve yatırımlarımız var. Umudumuz, davamız, gayemiz ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var." ifadelerine yer verdi.

        Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

